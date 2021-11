Si te gustó ‘House of Gucci’, necesitas ver esta serie en Netflix

Si eres amante de la moda y el cine seguramente has escuchado hablar de House of Gucci (‘La Casa Gucci’ en Latinoamérica), protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga; considerada una de las cintas más esperadas del año, dirigida por Ridley Scott, se ha encontrado con críticas de todo tipo.

House of Gucci cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), quien fuera nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la firma italiana de lujo, el 27 de marzo de 1995. Su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) habría sido prestantemente la autora intelectual del crimen para cobrar la parte que le correspondía de la herencia.

Sin embargo, esta no es la única producción donde se habla del asesinato de alguna persona importante en el mundo de la moda, lleno de lujos, derroche, avaricia y hasta odio por parte de ciertas personas. Este fue el caso de Gianni Versace, fundador de la marca italiana Versace, asesinado el 15 de julio de 1997.

El Asesinato de Gianni Versace: American Crime History

La historia del señor Versace se plasmó en nueve capítulos, que son los que conforman la segunda temporada de American Crime History, dedicada a esta historia llena de drama; recordemos que American Crime History es, al igual que American Horror History, dedica cada una de sus temporadas a un caso diferente.

Ryan Murphy es el director de esta serie, donde Edgar Ramirez interpreta al diseñador italiano y Penélope Cruz a su hermana, Donatella Versace. Otros actores que conforman esta segunda temporada de ACH son Ricky Martin y Darren Criss.

‘El Asesinato de Gianni Versace’ está basada en el libro de Maureen Orth, llamado ‘Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History’, el cual realiza una investigación precisamente sobre el crimen del cual fue víctima el diseñador italiano. La serie se estrenó a inicios de 2018 y actualmente se encuentra actualmente en Netflix.

La sinopsis que ofrece la plataforma es la siguiente: “Desde su infancia, acontecimientos clave en la vida de Andrew Cunanan llevaron a la ola de asesinatos en 1997 en la que murieron cinco hombres, entre ellos Gianni Versace”.

¿Y quién rayos fue Andrew Cunanan? Nada más y nada menos que el autor del crimen que dejaría a la firma italiana de lujo a la deriva por mucho tiempo, hasta que su hermana, Donatella Versace, tomara el control de la compañía para convertirla en lo que es hoy. Cunanan se suicidó ocho días después de asesinar a Versace.

A pesar de que existen diversas teorías sobre el motivo que llevaría a Cunanan a culminar la vida del modisto italiano, nunca se supo a ciencia cierta el porqué lo hizo.

Durante su funeral asistieron grandes figuras del mundo de la moda y la élite mundial, tales como Naomi Campbell, Anna Wintour, Elton John, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Carla Bruni, Valentino Garavani, Carolyn Bessette Kennedy e incluso la Princesa Diana.

Así como ‘House of Gucci’, ‘El Asesinato de Gianni Versace’ muestra como el mundo de la moda no siempre es glamour y alegría, también puede llegar a haber personas maintencionadas de por medio que culminan con la vida de aquellos pioneros en la alta costura, herederos o fundadores de las mascas más prestigiosas del mundo.