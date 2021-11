‘Dune’, ‘Get Back’ y más estrenos en streaming este fin de semana

Llegamos al último fin de semana de noviembre, donde el ambiente cada vez es más frío pues marca la llegada de la época navideña y el invierno, lo que seguramente hará que se te antoje quedarte en casa mientras disfrutas de algo en la computadora o el televisor.

Y como cada fin de semana, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max agregan a su catálogo de contenidos nuevas películas, series y documentales para que disfrutes, solo, en pareja o con toda la familia.

Arma el maratón de pelis, series y documentales para este fin de semana y checa todo lo nuevo que tienen para ti las grandes de los audiovisuales.

NETFLIX

La Luz de la Noche

Siguiendo con los estrenos de producciones asiáticas, llega esta serie originaria de Taiwán compuesta de tres temporadas; sin embargo, en la plataforma se estreno la primera parte, que consta de ocho episodios.

En el distrito rojo del Taipeí de los ochenta, las mujeres de un popular club nocturno japonés navegan los retos de los celos, el dolor, la amistad y el amor.

Academia del Chocolate

¿Amante del Chocolate? Si es así, estamos seguros de que esta serie te atrapará desde el primer momento porque gira en torno a este delicioso bocadillo que amamos chicos y grandes.

Ocho talentos estudian el arte del chocolate bajo la tutela de un famoso chef pastelero. Pero solo uno será el mejor de la clase y tendrá la oportunidad de su vida.

A Fondo: La Desaparición de Birgit Meier

Tras la desaparición de Birgit Meier en 1989, los errores de la policía afectan el caso durante años. Pero su hermano nunca abandona la incansable búsqueda de la verdad. Esta miniserie de cuatro capítulos logrará captar tu atención y la terminarás en una sentada.

Un Castillo por Navidad

¡Ya huele a Navidad! Y los estrenos de Netflix poco a poco están abriendo paso a la temporada favorita de muchos; para muestra de ello, llegó esta película con toques de romanticismo en medio de la época decembrina.

Para escapar de un escándalo, una exitosa escritora viaja a Escocia, donde se enamora de un castillo... y se enfrenta al propietario, que es un duque gruñón.

Angèle

Llega hoy a la plataforma el documental que habla sobre la estrella pop belga Angèle, quien reflexiona sobre su vida y sus sueños mientras busca el equilibrio entre las tristezas, las alegrías y la soledad de la fama.

Ricos y Malcriados

Otra francesa que ingresa a las filas de Netflix es esta película del género comedia que seguramente te recordará a la mexicana ‘Nosotros los nobles’, pues la trama es muy similar: Tres hermanos malcriados se ven obligados a ganarse la vida cuando su adinerado -y bienintencionado- padre finge que lo ha perdido todo para enseñarles una lección.

Elfos

Esta serie llegará el domingo a Netflix. Las vacaciones de Navidad de una adolescente y su familia se convierten en u na pesadilla cuando descubren la ancestral amenaza que acecha la isla en donde están.

AMAZON PRIME VIDEO

Dune

A unas semanas de su estreno en cines, la película protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya llegó hoy a dos plataformas de streaming, para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de verla en cines.

Dune narra la historia de Paul Atreides, quien se convertirá en un héroe mítico. Paul es un joven que emprenderá un viaje al planeta más peligroso del universo para salvar a su familia y pueblo de la rapacidad, decadencia y corrupción de una élite intergaláctica.

Black Mafia Family

Los hermanos Demetrius y Terry Flenory, de Detroit, se convierten en poderosas figuras del mundo del narcotráfico y el lavado de dinero.

HBO MAX

DISNEY+

Get Back (capítulos 2 y 3)

Hoy salió el segundo de tres capítulos que serán parte de Get Back, donde podremos explorar la producción de ‘Let it Be’, el último álbum que lazó la banda antes de su separación en 1969, y que precisamente tenía como nombre provisional ‘Get Back’. Además, incluirá el último concierto que hizo The Beatles en Savile Row, Londres, lo cual vuelve más entrañable y especial esta producción.

Seis horas de video y material exclusivo de la banda, restaurado y lleno de momentos que te darán una visión diferente de lo que comúnmente se creía sobre la banda de Liverpool.