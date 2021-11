‘Por eso no regreso (a México)’: Eugenio Derbez expresa su postura ante caso Octavio Ocaña

Tras la muerte del actor Octavio Ocaña, que diera vida al emblemático ‘Benito’, personaje de la serie de Televisa, ‘Vecinos’, varias personalidades del medio artístico han opinado al respecto; una de ellas fue Eugenio Derbez, que fue quien ‘descubrió’ a Ocaña cuando solo tenía cuatro años de edad y con el paso del tiempo se convirtieron en grandes amigos y colegas.

Derbez le envió un audio a Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, donde le da sus condolencias a su padre, además de darle su opinión respecto al caso; el productor expresó molestia y tristeza por todo lo que está circulando en los medios y porque considera que no hay justicia ni forma de confiar en los policías y el sistema judicial de nuestro país.

Este audio lo dio a conocer el padre de Octavio Ocaña durante una transmisión del programa de revista matutito ‘Sale el Sol’, pues asistieron sus padres, una de sus hermanas y su prometida a contar las nuevas noticias del caso, así como comentar sobre la marcha realizada el pasado domingo, que coincidía con la fecha de cumpleaños del actor.

En dicho audio, Eugenio comenzó diciendo: “Te iba a decir que me da mucho gusto saludarte, cosa que es cierto, pero no en estas circunstancias por supuesto. No sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado, no paro de pensar en Octavio, no paro de leer las noticias”.

“Estoy muy enojado. Me siento impotente ante todo lo que veo y leo, no puedo creer que esto haya sucedido y si yo me siento así no quiero ni imaginar cómo se sienten ustedes”, expresó Derbez para mostrar empatía por la familia Pérez Ocaña.

También aprovechó para compartir con Octavio Pérez que la inseguridad en nuestro país se encuentra ‘a la orden del día’, y por esta razón es que él actualmente no reside en nuestro país, y por lo que tampoco quiere regresar.

“Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad, pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando no solo de los criminales, ahora también de la policía y ya son muchos años así, en que no puede uno confiar...es una tristeza”, aseguró el productor.

Eugenio Derbez finalizó el audio externando su voluntad por ayudar a la familia del actor que diera vida a ‘Benito’ en ‘Vecinos’: “Les mando un abrazo enorme y pido que se haga justicia. Aquí estoy por si en algo puedo ayudar, ojalá que las cosas se aclaren y la verdad salga a la luz”.