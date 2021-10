Bill Murray será parte del MCU; confirma que participará en ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’

Durante las últimas semanas habían circulado rumores que hablaban sobre la posible integración del actor Bill Murray al Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, no se había confirmado nada hasta ahora que el mismo Murray lo admitió: se unirá al MCU en la tercera entrega de ‘Ant-Man’.

Así lo dio a conocer él mismo durante una entrevista al medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde platicó que había realizado una película para Marvel, y a pesar de que no dijo explícitamente en cuál, las pistas que dio durante la entrevista dejaron ver que se trataba de ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’.

Al momento de preguntársele la importancia para él de trabajar con productores que ya conoce, como Wes Anderson y Sofia Coppola, respondió: “Recientemente hice una película de Marvel”. “Puede que no te lo cuente, así que no te preocupes”. Lo anterior confirmaría que Murray se une al MCU, pero todavía no se sabe en qué filme participó; y en realidad nunca lo comenta tal cual, solo sigue dando pistas.

También comentó que muchas personas que conocen de su participación en la cinta de Marvel se sorprendieron, pues no son proyectos en los que él suela participar; sin embargo, lo que lo animó fue el director, Peyton Reed, quien trabaja por tercera ocasión la historia del Hombre Hormiga tras ‘Ant-Man’ y ‘Ant-Man y la Avispa’.

“A algunas personas les sorprendió bastante que me decidiera por un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: conocí al director y realmente me agradó. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director”, platicó el actor de ‘Perdidos en Tokio’.

Si bien no menciona tal cual el nombre de Reed, sí una de las películas que ha dirigido: “Gracias a aquella historia de las animadoras, ‘Triunfos Robados’, la película que hizo hace años; creo que es muy buena. Así que acepté, aunque de otra manera no estoy interesado en estas enormes adaptaciones de cómics como actor”.

Y con este último comentario asegura que, después de participar en una cinta de la franquicia de Marvel, no cree volver a hacerlo; da a entender que únicamente aceptó por Peyton Reed: “Digámoslo de esta manera: el director es un buen tipo, y ahora al menos he probado cómo es filmar una película de Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez”.

La tercera entrega de Ant-Man ya tiene fecha de estreno, y llegará a las salas de cine el 28 de julio de 2023; la fecha puede parecer todavía lejana, pero considerando que nos encontramos a finales de 2021, faltarían aproximadamente un año y nueve meses para su lanzamiento.