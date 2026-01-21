El Mundial no supondrá un “despilfarro” para la CDMX: Juan Pablo de Botton

En la imagen, el Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Botton.

El gasto destinado a mejorar las infraestructuras de la Ciudad de México para recibir a los más de cinco millones de turistas que se espera visiten la capital durante el Mundial de fútbol no supondrá un “despilfarro” de dinero público porque serán una “inversión” duradera.

Así lo aseveró, en Madrid, España, en entrevista con El Financiero, el Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Botton.

El titular de Administración y Finanzas capitalino detalló que, de cara al Mundial de fútbol, que la Ciudad de México acogerá junto a Monterrey y Guadalajara, se están realizando obras para mejorar la acogida de los visitantes.

Entre otras mencionó la instalación de 17 nuevos trenes ligeros que conectarán Tasqueña con Xochimilco, “zonas que son importantes para el Mundial y turísticas en general”.

También mencionó la repavimentación de la ciudad para la que se han invertido dos mil seiscientos millones de pesos así como la iluminación del trayecto entre el Estadio Azteca y el Zócalo y desde el aeropuerto hasta la zona hotelera.

“Todas estas inversiones que estamos haciendo se van a quedar de manera permanente en la ciudad. Es decir, no va a haber despilfarro durante el Mundial” subrayó el Secretario de Administración y Finanzas capitalino en Madrid, adonde se desplazó para participar en FITUR, la principal feria mundial del sector turístico, que se celebra esta semana en la capital española y que tiene a México en esta edición como país invitado de honor.

“Son beneficios, pues quedan ahí de manera permanente para la ciudad (…) recursos que se invierten con beneficio permanente para las y los capitalinos y los habitantes de la Ciudad de México” reiteró el Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México quien prefiere calificar como “inversión” y no como “gasto” el programa de mejoras.

“Creemos que (el Mundial) es una gran oportunidad, un gran escaparate para mostrar todo lo que tiene la Ciudad de México (…) el “happening” del Mundial es un buen momento para promocionar lo bueno que se está haciendo en nuestra ciudad” añadió De Botton.

El economista consideró además que la Ciudad de México puede ser la base desde la que se irradie turismo para toda la República.

“Nosotros no competimos con otras ciudades. Al contrario, sentimos que son destinos complementarios. Seguramente quien venga a disfrutar de la inauguración del Mundial, podrá aprovechar para conocer algún pueblo mágico o alguna playa de México” afirmó.

Crecimiento turístico a doble dígito dela CDMX

Previo al inicio de FITUR, Juan Pablo De Botton, participó en un panel en Madrid titulado “Conexiones que inspiran el futuro del turismo”.

En el evento expuso la “estrategia financiera y turística de la ciudad”, resaltando el nuevo fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública de la Ciudad de México, que tiene ingresos por diez mil millones de pesos al año, precisó.

Del sector turístico De Botton destacó el crecimiento exponencial que está teniendo en la capital del país, con un turismo que el año pasado creció “a doble dígito”, un 17% más en 2025 respecto del año anterior.

“Las perspectivas son muy buenas. Está creciendo el turismo en cuanto al número de visitantes en doble dígito y como porcentaje del PIB. Esperamos que cada vez sea más representativo”, indicó a El Financiero.

Según sus cálculos, el sector turístico ya representa el 10.7% del PIB total de la Ciudad de México.

“Creemos que, como otras grandes ciudades del mundo, la vocación de la Ciudad de México, entre otras cosas, además de ser capital financiera, de ser capital cultural, de ser capital política de México es ser la capital turística, pues tiene la mayor conectividad hoy en día entre todas las ciudades de México, pero también pues se ofrece como destino, ¿no? Está el gran mosaico cultural de todo el país en la propia ciudad”, comentó.

Según Juan Pablo de Botton, para impulsar el turismo aún más en la CDMX, “lo más importante es poder invertir en nuevos hoteles, en nuevas llaves, porque en algunas épocas la capacidad de la ciudad incluso se ve topada ya por la cantidad de visitantes que tenemos”.

Durante su estancia en Madrid el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México explorará, además de en el sector turístico, “posibilidades de intercambio con varias naciones, con Madrid y España en particular”, en el sector inmobiliario, el financiero y el cultural, a los que definió como “las vocaciones de la Ciudad de México”.

En FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se inaugura este miércoles en un el centro de ferias y exposiciones IFEMA ubicado en las afueras de Madrid, la Ciudad de México contará con un espacio de promoción propio aparte de otro en el gigantesco pabellón de México.