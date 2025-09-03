‘Bueno, buenoooooo’: Usuarios de AT&T y Telcel reportan fallas de servicio de llamadas e internet

En redes sociales acusan que no pueden realizar o recibir llamadas y que no tienen datos para conectarse a internet por fallas en Telcel y AT&T.

Usuarios de AT&T México y Telcel reportaron este miércoles 3 de septiembre fallas en el servicio de telefonía móvil y en el acceso a internet, lo que generó quejas generalizadas en redes sociales y en plataformas digitales dedicadas a monitorear incidentes de conectividad.

De acuerdo con los reportes, las afectaciones comenzaron alrededor de las 15:30 horas y se ha extendido en distintas zonas de la Ciudad de México, lo que ha generado reacciones negativas por parte de los usuarios en distintas redes sociales.

“No hay cobertura en el sur de la CDMX, ¿qué pasó?”, señaló el usuario Rashimi a través de su cuenta de X (antes Twitter) alrededor de las 15:37 horas.

¿Cuáles son las fallas de AT&T reportadas?

Las interrupciones abarcan tanto la señal de voz como el uso de datos móviles, dejando a miles de clientes sin posibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes o conectarse a aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y TikTok.

“AT&T México, no tengo línea y necesito hacer una llamada urgente, ¿qué pasa con tu línea?”, comentó el usuario Zowi en X.

La magnitud del problema se reflejó en un incremento significativo en los registros de fallas en sitios especializados como Downdetector, donde los reportes pasaron de 8 a más de 15 mil 900 reportes hasta las 15:46 horas.

“En AT&T queremos darte la atención que mereces, mándanos un mensaje para que podamos brindarte ayuda personalizada”, indicó la compañía a los usuarios que denunciaron la caída de la red por medio de X.

En el caso de Telcel, de acuerdo con Down Detector las fallas inciaron a la misma hora de AT&T y es principalmente que no hay servicio de señal de telefonía y, en menor medida, de internet.

¿Qué puede provocar las fallas de AT&T?

Este tipo de caídas en la red pueden deberse a fallos en los nodos de transmisión, afectaciones en la infraestructura de fibra óptica o problemas en el software que administra el tráfico de llamadas y datos; sin embargo, hasta ahora AT&T no ha emitido un posicionamiento para conocer las causas del problema.

En México, AT&T compite con Telcel y Movistar por la base de usuarios de telefonía móvil, un sector que supera los 120 millones de líneas activas en el país. La empresa de origen estadounidense ha buscado ganar terreno a través de planes de datos flexibles y servicios digitales, lo que le ha permitido tener más de 20 mil usuarios activos.