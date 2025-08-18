Defiende uso de la marca Fox en México

MDM recordó que un tribunal ordenó a Fox Corporation a abstenerse de obstaculizar su uso de la marca.

Media Deportes México (MDM), empresa del Grupo Lauman y titular de Fox Sports México, aseguró que posee el derecho exclusivo para usar la marca “FOX” en la transmisión de eventos deportivos en México, derecho vigente por lo menos hasta noviembre de 2026 mediante un contrato con Disney.

La compañía explicó que dicha exclusividad fue una de las condiciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para autorizar la compra de Twenty First Century Fox por parte de The Walt Disney Company, la cual fue confirmada como cumplida por Disney ante el regulador.

A través de un comunicado, la compañía aclaró nunca se sometió a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos ni ha recibido notificación de demanda de ese país que cumpla con las leyes y tratados aplicables.

Recordó que un tribunal mexicano ordenó a Fox Corporation abstenerse de obstaculizar su uso de la marca y que el IMPI ya ha emitido medidas a su favor, incluida la clausura de un establecimiento que utilizaba indebidamente el nombre.

MDM subrayó que las resoluciones nacionales deben respetarse y reiteró su compromiso con la legalidad y la competencia justa en el mercado deportivo mexicano.

“Mientras las medidas precautorias sigan vigentes, nadie puede incumplirlas sin incurrir en responsabilidad”, señaló. Finalmente, Fox Sports México reiteró su compromiso con la legalidad, el respeto a las resoluciones judiciales y la defensa de sus derechos.