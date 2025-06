Pymes podrían detonar una nueva era de inclusión financiera en México: Banpay

Fernando Ibarra, fundador de Banpay, ponente en el Open Finance 2050, urgió a que la innovación financiera deje de ignorar a las pequeñas empresas, responsables de gran parte del empleo y del PIB nacional.

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) representan una de las mayores oportunidades para el ecosistema fintech mexicano, afirmó Fernando Ibarra, fundador de Grupo Banpay y consejero nacional de Coparmex, durante la presentación de la séptima edición del foro Open Finance 2050, que se celebrará el 11 y 12 de junio en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México.

“En México hay más de cinco millones de Pymes, pero el sistema financiero sigue concentrado en atender a las grandes corporaciones o al consumidor bancarizado. Las Pymes están profundamente desatendidas, y ahí es donde está el reto, pero también la gran oportunidad para quienes desarrollamos soluciones financieras”, aseguró el también cofundador de Peibo, el primer servicio de banca digital para empresas en México.

Ibarra subrayó que el 95% de las empresas mexicanas son Pymes, y que muchas de ellas aún operan sin acceso a productos financieros adaptados a su realidad. “A algunas se les ofrece un crédito de consumo, a otras se les promete inclusión financiera, pero en realidad lo que falta es entender verdaderamente sus necesidades y diseñar soluciones sostenibles, rentables y accesibles”, dijo.

En ese sentido, el también empresario destacó que el papel de las fintech no debe limitarse a la innovación tecnológica, sino a construir modelos que ayuden a democratizar el acceso al financiamiento y reduzcan los costos de transacción para estos negocios que son el corazón de la economía mexicana.

Durante su intervención, Ibarra alertó que muchas startups del sector han fallado por no tener claridad en su modelo de negocio: “No se puede vivir de la inversión ni de los sueños. Si no hay rentabilidad, no hay sostenibilidad. La misión de quienes participamos en este ecosistema debe ser crear productos que generen valor al usuario, pero también certidumbre al inversionista”.

Finalmente, el consejero nacional de Coparmex hizo un llamado a los participantes del Open Finance 2050 a poner a las Pymes en el centro de la discusión sobre inclusión financiera. “Este foro debe servir para diseñar una hoja de ruta que aproveche el potencial de la tecnología para atender a los más desatendidos. Ahí está el verdadero reto y, sin duda, la mayor recompensa”, concluyó.

En la inauguración del Open Finance 2050 estará presente Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX, quien colabora en la organización del evento, junto a Mario Hernández, presidente y cofundador de finvero.

Este año, India será el país invitado de honor, en reconocimiento a su papel como una de las economías digitales más dinámicas del mundo y con el objetivo de fortalecer los lazos estratégicos entre Latinoamérica y Asia en materia de tecnología financiera.

Entre los participantes destacados, además de Fernando Ibarra, estarán Ramiro Nandez, director comercial de Mercado Pago; Javier Garza, presidente de la ASOFOM; Oscar Garza, presidente de la Asociación Insurtech México; Myriam Cossio y Carlos Rojero, de ASAMEP; y Myriam Chávez, directora general de AMSOFIPO.

Asimismo, destacan líderes como Julio Carranza, presidente del Consejo de BanCoppel; Hugo Nájera, director general de BBVA; Pedro Rivas, director general de Mercado Pago; Pankaj Sharma, embajador de India en México; Terry Gutiérrez, managing director de Tesla LATAM; Matías Núñez, CEO de Openbank, así como representantes de Google, Revolut, Santander y HSBC, entre otros.