Pleito de Trump y Musk tira a Tesla: Acciones se desploman hasta 17%

El pleito entre el presidente estadounidense Donald Trump y Elon Musk, que acaba de dejar su puesto especial en el Gobierno, escaló este jueves; en medio de la tensión y del intercambio de insultos desde redes sociales, Tesla “paga” los platos rotos con una amplia caída.

Las acciones de Tesla cayeron hasta 17 por ciento en Wall Street a medida que continuaban la ‘tiradera’ de Elon Musk contra Donald Trump, la mayor caída intradía de la acción desde septiembre de 2020. La pérdida eliminó brevemente más de 180 mil millones de dólares del valor de mercado del fabricante de automóviles.

Al final, las acciones de Tesla cerraron con una caída de 14.26 por ciento a los 284.70 dólares, una pérdida de 47 dólares por título.

La buena relación entre Trump y Musk se derrumbó de manera estrepitosa este jueves, ante la opinión pública, entre las acusaciones mutuas: Musk se atribuyó la victoria electoral de Trump en las elecciones de 2024.

Musk gastó más de 250 millones de dólares para asegurar el regreso de Trump a la Casa Blanca. Trump, a su vez, delegó en Musk la dirección de una iniciativa radical para recortar el gasto público y reestructurar la burocracia federal antes de que el voluble multimillonario renunciara a ese cargo la semana pasada.

El desencadenante que dinamitó la alianza entre dos socios que hasta ahora parecían inseparables fue el plan fiscal impulsado por Trump, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso, un ente no partidista, incrementará la deuda del país en 2.4 billones de dólares durante la próxima década.

El martes, Musk calificó de “abominación repugnante” dicho proyecto fiscal y hoy dio un paso más y en su red social acusó al presidente de mentir cuando este dijo que había estado al tanto de sus pormenores.

“¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez”, dijo Musk en X poco después de que Trump pareciera dar por terminado ese imposible ‘bromance’: “Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así”, señaló en la Casa Blanca.

Apenas el 30 de mayo, Musk dejó su puesto al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar la burocracia y los gastos federales, y alegó entonces que lo hacía para centrarse en sus empresas.

Trump amenaza con cortar los contratos públicos con empresas de Musk

En medio de la pelea este jueves, Trump amenazó con retirar todos los subsidios y contratos gubernamentales cerrados con empresas de Elon Musk.

“La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que (Joe) Biden no lo hiciera!”, señaló el líder republicano en su red social, Truth Social.

SpaceX es la empresa controlada por Musk con más contratos con el Gobierno estadounidense. El más jugoso es el que obtuvo el pasado abril por valor de 5.900 millones de dólares con la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites y misiones durante los próximos cinco años utilizando los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy de la compañía.

Con información de EFE y Bloomberg.