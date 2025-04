¡Adiós a las alitas! Hooters se declara oficialmente en quiebra por la persistente inflación en EU

La cadena Hooters of America se encuentra en conversaciones con un bufete de abogados para preparar un plan de reestructuración.

Hooters of America, la cadena de restaurantes informales conocida por sus alitas de pollo y sus diminutos uniformes de camareros, se ha convertido en la última marca icónica de restaurantes en flaquear ante la persistente inflación y el menguante interés de los estadounidenses en comer fuera.

La compañía con sede en Atlanta se declaró en quiebra en Dallas el lunes, afirmando que una “crisis de liquidez” le impidió realizar las inversiones necesarias.

La solicitud de quiebra del Capítulo 11 sigue a la de la cadena de mariscos Red Lobster, que se declaró en quiebra el año pasado tras una promoción de “camarones sin fin” que generó pérdidas, y a la de TGI Friday’s Inc en noviembre, tras sus dificultades para recuperar su negocio.

Las empresas se vieron afectadas por la pandemia, al igual que el resto del sector, y han estado lidiando con la competencia de cadenas de comida rápida más económicas y la disminución general de la afluencia de clientes a los restaurantes, ya que los estadounidenses se resisten al aumento de precios.

Hooters ha listado 376 millones de dólares en obligaciones de deuda financiadas y busca la aprobación de 40 millones de dólares en financiamiento de deudor en posesión de ciertos prestamistas existentes, incluyendo 35 millones de dólares de capital nuevo, según un comunicado de prensa publicado el lunes.

Esto le proporcionaría a la compañía amplia liquidez para respaldar sus operaciones durante el proceso del Capítulo 11, que se espera que dure hasta agosto, según el comunicado.

La presentación forma parte de un plan de los fundadores de la cadena y otras partes interesadas para recuperar sus raíces como un restaurante más familiar, según Neil Kiefer, director ejecutivo de HMC Hospitality Group, la unidad propiedad de los fundadores. Para los empresarios de Florida que fundaron Hooters en 1983, las decisiones de los accionistas de capital privado de la marca la alejaron de sus inicios como un destino playero con buena comida y buen servicio.

“Lo llamo una re-Hooterización”, dijo Kiefer en una entrevista en marzo en la ubicación original de la cadena en Clearwater, Florida.

Hooters busca un plan de reestructuración de sus restaurantes en EU

Un plan de reestructuración probablemente implicaría que HMC, propietaria de 22 restaurantes en Florida e Illinois, y otros operadores de franquicias de Hooters se hicieran cargo de la mayoría de los locales en EU que actualmente son propiedad de y están gestionados por Hooters of America, aunque algunos podrían cerrar.

La red Hooters en EU cerró más de 40 locales el año pasado, según la consultora de servicios de alimentación Technomic.

La compleja financiación de la deuda de Hooters podría ser uno de los problemas de una reestructuración. Sus bonos se presentan como titulizaciones integrales, mediante las cuales compromete la mayoría de sus activos, incluidas las cuotas de franquicia, como garantía.

Hooters se ha visto envuelta en controversias durante las últimas dos décadas debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La firma incluyó a Barstool Sports Inc. entre sus 30 mayores acreedores no garantizados, sin información privilegiada de la compañía, con aproximadamente 1.24 millones de dólares en reclamaciones no garantizadas. Barstool se ha visto envuelta en controversias durante las últimas dos décadas, incluyendo acusaciones de conducta sexual inapropiada contra su propietario, Dave Portnoy, y multas por infringir las normas de publicidad y las restricciones de apuestas.

Hooters cuenta con aproximadamente 5 mil 957 empleados, según los documentos judiciales. Posee y opera directamente 151 restaurantes en 22 estados de EU y mantiene 154 acuerdos de franquicia con restaurantes en 19 estados de EU y 17 países de América, Europa, Asia y África, según los documentos.

El caso de quiebra es Hooters of America LLC, 25-80078, Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas.