Senadores de EU advierten a AMLO por Vulcan: ‘México no se beneficiará de ese robo’

Senadores de Estados Unidos advirtieron que si el presidente Andrés Manuel López Obrador decide expropiar los terrenos y la terminal marítima de Vulcan Materials, que opera en México a través de su filial Sac-Tun (antes Calica), tomarán las medidas necesarias para que el Gobierno federal no se vea beneficiado con dicha acción.

En una carta enviada a la canciller Alicia Bárcena, senadores republicanos y demócratas repudiaron la intención de las autoridades mexicanas de declarar Área Natural Protegida los terrenos propiedad de Vulcan Materials y de donde Calica extrae piedra caliza, así como la terminal marítima de Puerto Venado, desde donde se exporta el material.

“Si los terrenos y el puerto de Vulcan son confiscados, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, señala la carta a la que tuvo acceso El Financiero.

La carta, firmada por el senador demócrata Tim Kaine, así como por los senadores republicanos Tommy Tuberville, Katie Boyd Britt y Bill Hagerty, también instó al Gobierno de México a revertir las acciones tomadas contra Vulcan y a trabajar hacia una solución beneficiosa para todas las partes involucradas.

“Instamos al Gobierno de México a que revoque las medidas adoptadas contra Vulcan y trabaje en pro de una solución beneficiosa para todas las partes implicadas”, señala la carta líneas después de asegurar que las acciones han erosionado la confianza en el presidente de México para “hacer cumplir nuestros acuerdos de libre comercio existentes y apegarse al Estado de Derecho”.

¿Cómo nació la pelea entre AMLO y Vulcan Materials?

Desde 2022, el presidente López Obrador ha señalado que los terrenos de Sac-Tun podrían ser expropiados a fin de utilizarlos para la construcción de un parque recreativo, mientras que Puerto Venado podría ser utilizado como una terminal para privados de cruceros y ferrys.

En noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que las 2 mil 400 hectáreas pertenecientes a Vulcan Materials podrían ser declaradas Área Natural Protegida, hecho que en su momento fue calificado como una amenaza por parte de las autoridades de México.

Por ahora, los senadores estadounidenses pidieron a las autoridades un freno al acoso contra Calica que desde hace años viene fraguando el gobierno del presidente López Obrador.

“Esta semana se cumplen dos años desde que el Gobierno de México invadió ilegalmente y cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo (…) Estas acciones innecesarias, injustificadas y sin precedentes sin duda han perjudicado el desarrollo de infraestructura en México y Estados Unidos y han socavado la larga relación bilateral que nuestros dos países disfrutan actualmente”, concluye la carta.

¿Qué dijo AMLO sobre los terrenos de Vulcan Materials en México?

En la ‘mañanera’ del 20 de octubre de 2023, López Obrador afirmó que la empresa estadounidense se negó a aceptar una oferta del Gobierno para comprar las 2 mil 300 hectáreas en su posesión que, según un avalúo, están valorada en 380 millones de dólares.

En aquella ocasión, el titular del Ejecutivo se mostró confiado en resolver la disputa con Vulcan Materials antes del final de su sexenio, que concluye el 30 de septiembre próximo.

“Yo no me voy a ir sir resolver esto y la mejor forma de resolverlo es declarar zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad de la ley”, expresó el mandatario al advertir que si no hay respuesta de Vulcan Materials, emitirá un decreto para convertir las propiedades de la empresa en Área Natural Protegida.

Con información de AP