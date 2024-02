Amazon y Mercado Libre niegan promover prácticas anticompetitivas en México

Amazon y Mercado Libre afirmaron que desde su llegada a México han tenido como objetivo principal promover la libre competencia, lo anterior luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicara un dictamen preliminar de una investigación sobre el mercado de comercio electrónico en México

En el documento publicado este martes 13 de febrero, la Autoridad Investigadora de la Cofece acusó a Amazon, y a su competidor latinoamericano Mercado Libre, de incurrir en posibles barreras a la competencia que han ocasionado que el mercado de comercio electrónico en el país no cuente con condiciones de competencia efectivas.

Al respecto, Amazon señaló que siempre ha colaborado con la Cofece y que lo seguirá haciendo con el fin de que se esclarezca la situación, ya que la empresa estadounidense asegura que todas sus estrategias buscan promover la competencia en el mercado del comercio electrónico.

“Hemos colaborado de cerca con Cofece y seguiremos haciéndolo. Las prácticas pro-competencia con las que operamos en México promueven la competencia e innovación en la industria minorista, y han dado por resultado una mayor selección, mejores precios y entregas más rápidas para los clientes, además de mayores oportunidades para vendedores en todo el país”, señaló la empresa propiedad de Jeff Bezos a El Financiero.

En tanto, Mercado Libre aseguró que el documento publicado por la Cofece no es una decisión definitiva. Además, indicó que, al no tratarse de una investigación por prácticas monopólicas, la resolución no implicaría sanciones económicas para la empresa de origen argentino.

“Mercado Libre se encuentra analizando este dictamen preliminar y se apegará al procedimiento y marco regulatorio aplicable… Es importante destacar que, por no tratarse de una investigación de prácticas monopólicas, la resolución no implicaría sanciones económicas”, indicó la empresa en un comunicado, quien recordó que desde hace 25 años promueve la libre competencia.

Según la información del Dictamen Preliminar del Expediente IEBC-001-2022, publicado por la Autoridad Investigadora de la Cofece, Amazon y Mercado Libre han impedido que en México el mercado del comercio electrónico tenga condiciones de competencia efectiva, toda vez que ambas empresas concentran 85 por ciento del mercado de vendedores digitales y detentan 61 por ciento del mercado de compradores.