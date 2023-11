Afectaciones por ‘Otis’: Hay más de 4 mil viviendas atendidas en Guerrero, dice la AMIS

Las aseguradoras están bajo la atención de 4 mil 607 casos de bienes habitacionales dañados por el huracán ‘Otis’, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), por medio de un comunicado.

En ese sentido, la AMIS refirió que los reclamos tienen una estimación inicial de daños por 6 mil 317 millones de pesos en dichos bienes habitacionales asegurados.

“Estos reclamos tienen una estimación inicial de 6 mil 317 mdp y esta cifra tendrá ajustes en función de algunas valuaciones que aún están en curso”, especificó la institución.

No obstante, la Asociación comunicó que todavía faltan registrar casos de inmuebles afectados que pertenecen a personas que no viven en el estado de Guerrero, o en el país, y que no han presentado los reportes correspondientes.

Asimismo, resaltó que “en México el porcentaje de viviendas con un seguro voluntario es de alrededor del 6.5 por ciento y dicha cifra aumenta al 22 por ciento cuando se agregan pólizas ligadas a créditos hipotecarios”.

Bajo esa línea, la AMIS subrayó que Guerrero es una entidad que está por debajo del promedio nacional en aseguramiento.

“La zona turística llega a niveles de aseguramiento mayor”, señaló la Asociación, además de precisar que “se han generado avances en valuaciones y anticipos en al menos mil 983 bienes pertenecientes a restaurantes, centros comerciales, y otras actividades económicas aseguradas”.

La AMIS acotó que de dichas reclamaciones presentadas, algunas ya están cerradas y otras en proceso de atención “y en las primeras estimaciones las pérdidas aseguradas son de alrededor de 7 mil 500 mdp”.

Norma Alicia Rosas, directora de la AMIS, indicó en el documento que ‘Otis’ está posicionado en el séptimo lugar en eventos de mayor impacto para la industria aseguradora.

“En las próximas semanas podría ya estar colocado, muy probablemente, entre los tres huracanes más severos en pérdidas aseguradas en la historia del sector asegurador mexicano”, adelantó.