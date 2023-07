Ojo, México: UE relanza inversiones en América Latina con plan de 50 mil mdd

'No queremos comerciar juntos, queremos florecer juntos, y hemos decidido acelerar la cooperación', dijo la UE. (Xavier Lejeune)

BRUSELAS, Bélgica.- La Unión Europea ha relanzado la relación económica y política con América Latina y el Caribe con el anuncio de una inversión presupuestada por 50 mil millones de dólares-, esto en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de ambas regiones que se desarrolla en la capital belga.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la inversión como una vía para marcar “un nuevo comienzo de la amistad” entre ambas regiones, esta vez, bajo el paraguas de la transición energética de la que América Latina tiene un papel fundamental por ser la región con 80 por ciento de las reservas conocidas de litio, el material ‘en boga’ por su factibilidad para la fabricación de baterías.

El presupuesto autorizado comprende un periodo de cinco años, con un horizonte a 2027.

Von der Leyen refirió que ante la agresión rusa en Ucrania y el papel de China en el tener geopolítico, el papel de Europa es fortalecer la relación con los países latinoamericanos a través de la inversión en infraestructura y el acompañamiento técnico para facilitar la digitalización y la conversión a energías limpias.

“No queremos comerciar juntos, queremos florecer juntos, y hemos decidido acelerar la cooperación, esta agenda prevé 45 mil millones de euros de inversión (...) 135 proyectos están en preparación en áreas como el hidrógeno verde y la ampliación de la red de producción las vacunas”, detalló la presidenta de la Comisión Europea este lunes.

Latinoamérica no es solo ‘cantera’ de materias primas: Bárcena

Los lineamientos de la UE han sido bien recibidos por los dos países más grandes de la región: Brasil y México, los cuales se han pronunciado por una relación económica más equilibrada, con un papel activo de los países latinoamericanos quienes no buscan ser simples terrenos de extracción de materias primas indispensables en los planes europeos.

“Para nuestra región no es viable ni es aceptable que seamos solo una cantera de recursos naturales condenada al extractivismo y a la provisión de alimentos baratos y mano de obra de baja calificación. Eso no es aceptable, no es plausible”, destacó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, durante el cierre de las mesas de negocios entre ambas regiones.

La titular de la Cancillería destacó que México buscará, con el fortalecimiento de la relación con la UE, la autosuficiencia del sistema sanitario y la formación de cadenas productivas para propiciar la electromovilidad, en el marco del Plan Sonora, además de sentar las bases de la “autosuficiencia energética”.