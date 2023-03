CURP vs turistas: el detalle que está generando caos para obtener el pasaporte

Víctor Saucedo acudió puntual a su cita para obtener su pasaporte mexicano y poder viajar de vacaciones a Colombia. Obtener una cita para tramitar por primera vez dicha identificación le demoró alrededor de 15 días. Alistó su documentación –INE, CURP y comprobante de pago–, pero cuando se presentó a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le dijeron que su Clave Única de Registro de Población (CURP) no estaba certificada, por lo que no podía realizar ningún trámite gubernamental, incluido el pasaporte.

Allí, narra Saucedo, comenzó un enrevesado “camino” para poder certificar su CURP. Primero, comenta, buscó cómo se certifica la Clave y encontró que el gobierno lo hacía automáticamente, colocando una leyenda en la parte media de la CURP en donde se establece que los datos de ese documento fueron verificados por el Registro Civil o, en caso de ser extranjero, por el Instituto Nacional de Migración o por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su CURP no tenía ninguna de las tres leyendas anteriores. Entonces, la Oficina de Relaciones Exteriores le indicó que debía acudir a la sede del Registro Nacional de Población (Renapo) para certificar allí su documento y poder volver a solicitar una cita para obtener su pasaporte.

El Financiero acudió a la Renapo para constatar la situación. En el lugar, la fila se extiende del 102 de la calle de Londres, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México hasta pasar Amberes. El periodo de espera para “certificar” la CURP rebasa las tres horas. En el sitio abundan las personas que no pudieron obtener, como Saucedo, su pasaporte. Julio Ramírez, originario de Guerrero, tuvo el mismo obstáculo, el documento necesario para viajar no pudo ser tramitado en dicha entidad porque su CURP no es válido. “Tuve que venir desde Guerrero para certificar mi documento, desde allá me mandaron a esta dirección. Tuve que gastar dinero, tiempo y a ver si se resuelve”, refiere. Ramírez necesita la renovación de su pasaporte para, a su vez, tramitar su cita para obtener la visa para viajar hacia Estados Unidos, en donde se reunirá con su familia. Después de cuatro horas de espera, tres en la fila y una más en las oficinas de la Renapo, en donde se atiende hasta las 14:30, ni Ramírez ni Saucedo pudieron certificar su CURP.

Tampoco se pudo, por lo que me enviaron al Registro Civil en donde registraron mi nacimiento para poder resolverlo”, cuenta Saucedo, que teme cancelar su viaje por el camino burocrático que ha tenido que pasar. La razón otorgada por el Renapo es que el acta de nacimiento de ambos no fue ingresada al sistema, por lo que, cuando se “intentó” certificar su Clave Única, no encontraron los datos para validarla. En ese sentido, todos los ciudadanos que no hayan podido certificar su CURP acudiendo al Renapo, son enviados a los registros civiles en donde originalmente fueron registrados. Muchos de ellos, contaron a este diario, no residen en el mismo sitio en donde fueron registrados al nacer, por lo que, para conseguir sus pasaportes, tendrán que ir a otras entidades, inscribir sus datos en el sistema del Registro Civil y esperar algunos días para que se resuelva. “Nos dijeron que yendo al registro a darnos de alta debe estar automáticamente la certificación, pero si no ocurre, tenemos que volver al Renapo por segunda vez”, agrega Saucedo.

En ese sentido, no solo los viajeros están siendo afectados por las irregularidades en el sistema de verificación de datos de la Renapo, si no también ciudadanos de la tercera edad que, en su mayoría, no han podido renovar sus pensiones, como la del Bienestar que otorga el gobierno federal, por no contar con la verificación de la CURP. Cabe recordar que el 18 de octubre del 2021, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación al instructivo normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en donde establece que la leyenda “certificada” deberá aparecer como un elemento adicional de la constancia. Por otro lado, si bien la Secretaría de Gobernación establece que toda modificación o corrección de la CURP puede realizarse en algún módulo de atención, que se encuentran en las entidades del país, para la certificación todos los que presenten problemas deben acudir al mismo punto: la sede del Renapo.

En suma, el proceso que tienen que realizar quienes no tienen la CURP certificada inicia en la Renapo en la Ciudad de México, en el caso que no pueda corregirse, se tiene que ir al registro civil en donde las personas fueron registradas por primera vez, dar de alta su acta de nacimiento y, solo en caso de no tener certificado aún la Clave, deberán volver a la Renapo.