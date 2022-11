Apple ‘mete freno’ a contrataciones por poco consumo y ‘manotazos’ de la Fed

Apple señaló que su presupuesto para investigación y desarrollo no se está reduciendo. (Bloomberg)

Apple pausó la contratación para muchas posiciones fuera de las divisiones de investigación y desarrollo, una escalada de un plan existente para reducir los presupuestos de cara al próximo año, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía tomó la decisión el mes pasado, antes de un informe de ganancias trimestrales en el que dijo que el crecimiento se desaceleraría en el período festivo. La pausa generalmente no se aplica a los equipos que trabajan en dispositivos futuros e iniciativas a largo plazo, pero afecta algunas funciones corporativas y roles estándar de ingeniería de hardware y software, dijeron las personas, que pidieron no ser identificados porque la decisión no es pública .

Apple se une a la ola de gigantes tecnológicos que están poniendo freno en la contratación, una medida que surge luego de una reducción en el ritmo de consumo y tasas de interés más altas. Al fabricante de iPhone le ha ido mejor que a muchos pares tecnológicos este año, pero aún se enfrenta a una desaceleración en toda la industria de teléfonos inteligentes y computadoras.

En un comunicado, Apple dijo que continúa contratando, “pero dado el entorno económico actual, estamos adoptando un enfoque muy deliberado en algunas partes del negocio”. La compañía agregó que confía en el futuro de Apple.

“Queremos ser reflexivos y tomar decisiones inteligentes que nos permitan seguir impulsando la innovación a largo plazo”, dijo la empresa con sede en Cupertino, California.

Algunos equipos dentro de Apple aún pueden contratar en circunstancias especiales, según las personas, al tiempo que la compañía continúa anunciando nuevos roles en su sitio web de reclutamiento. Si bien estas nuevas posiciones permanecen abiertas, el proceso de contratación real se ha suspendido en gran medida.

El informe del cuarto trimestre de Apple concede que su presupuesto para investigación y desarrollo no se está reduciendo. El gasto en I+D aumentó un 20 por ciento en el año fiscal 2022, en comparación con un aumento del 17 por ciento en el año anterior. La empresa sigue trabajando en futuros productos de realidad virtual y aumentada, así como en un vehículo autónomo .

Apple dijo en una presentación junto con su informe de ganancia que el crecimiento en el gasto en I+D fue “impulsado principalmente por aumentos en los gastos relacionados con el personal y los costos del programa de ingeniería”. Los gastos operativos totales aumentaron un 17 por ciento.

La desaceleración laboral va mucho más allá de Apple. Amazon.com dijo el jueves que había detenido la contratación de empleados corporativos debido a una economía “incierta”. Lyft, Chime Financial y Stripe también están recortando puestos de trabajo, mientras que Twitter aliste una serie de despidos tras la llegada de Elon Musk a la empresa.