Señala Azteca disposición a dialogar con tenedores de bonos

TV Azteca informó este lunes que recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, representante común de los tenedores de deuda de 2024, para pagar antes del plazo establecido un bono por 400 millones de dólares.

Ante esta situación, la compañía de contenido en español para la televisión, reiteró su compromiso para reorganizar los pasivos con los tenedores de bonos de deuda de 2024.

“La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas de 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”, indicó en un comunicado la compañía propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Explicó que en los últimos 18 meses han amortizado un total de 3 mil 347 millones de pesos de su deuda con costo, lo que ha permitido fortalecer la estructura de capital, así como mantener su solidez financiera y operativa.

A lo largo de este año, TV Azteca ha emprendido acciones para reorganizar su deuda, al cierre del segundo trimestre de 2022, la empresa mexicana adquirió en el mercado secundario 2 mil 136 millones de pesos en Certificados Bursátiles de la compañía por 4 mil millones de pesos con vencimiento para 2022.

Sin embargo, también han enfrentado problemas financieros, ya que, durante el segundo cuarto del año, la utilidad neta de TV Azteca registró una caída de 43 por ciento al alcanzar un valor de 162 millones de pesos, cifra que contrasta con los 238 millones de pesos reportados en el 2T21.