Ni la magia de ‘Dumbledore’ jala gente al cine: asistencia está 33% debajo de niveles prepandemia

El estreno de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore le dieron a las taquillas del cine su segundo mejor fin de semana en lo que va del 2022, con 3 millones de asistentes, solo detrás de The Batman, que tuvo 3.2 millones de boletos.

Aun así, la asistencia del fin de semana del 16 y 17 de abril se ubicó todavía 33.3 por ciento debajo al promedio previo a pandemia, que era de 4.5 millones de personas, revelan datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Los consumidores asistentes a las salas de cine resintieron un incremento en precios de al menos el 25 por ciento, razón por la que algunos moderarán su asistencia o incluso migrarán a otras opciones, como la Cineteca Nacional.

“Del 25 de marzo del 2020 al 17 de abril del 2022 (domingo pasado) se han vendido en todo el país 698.1 millones de boletos. Podemos decir que el impacto ha sido de 486 millones de boletos. En términos de taquilla el impacto equivale a 25 mil 232 millones de pesos en pérdidas”, arrojan datos de la Cámara.

Si bien en toda la República Mexicana las salas de cine ya tienen permitido operar, y algunas entidades siguen con restricciones de afluencia, los consumidores resienten un incremento de al menos 25 por ciento tanto en la venta de boletos en taquilla como en la dulcería de las palomitas y bebidas, por lo que están limitando su asistencia, o buscando promociones.

“Pues sí subieron bastante tanto los boletos, como los combos, me parece que un 25 por ciento. No me limita para ir al cine, al menos a mí, pero si consideramos que para una persona promedio gana el sueldo mínimo pues si es bastante limitante en su recurrencia. Creo que ahora el cine dejo de ser accesible para todos, y se limitan a clase media baja en adelanté”, consideró Edwin, asistente de Cinemex Apatlaco en la Ciudad de México.

De acuerdo con el sondeo realizado por El Financiero, algunas salas de cine que en diciembre del 2021 costaban 90 pesos el boleto, hoy están en 110 pesos, un alza del 22.2 por ciento.

“Se me hizo una exageración el precio del boleto en 110 pesos, por eso mejor estoy buscando ver más cosas en la Cineteca, está en 50 pesos”, dijo Karina, asistente de Cinépolis Universidad.

Por su parte, Zusana relató que no ha resentido el incremento en precios, apoyado en una tarjeta de lealtad y promociones que le aplican precios preferentes tanto en boletos como en combos.

De acuerdo con el reporte anual de la Canacine, en el 2021 el precio promedio por boleto rondó los 64.9 pesos, un incremento del 20 por ciento contra el promedio que costaba previo a pandemia, 54.2 pesos.