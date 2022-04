‘Alta traición’ de firmas que recurren al crowdfunding

El Financiero conversó con 10 inversionistas de diferentes marcas que no han dado rendimientos. (Shutterstock)

En el 2019, Cervecería de Barrio, levantó 40 millones de pesos provenientes de mil 404 inversionistas que apostaron su dinero y su confianza en la expansión de ese negocio. Sin embargo, en diciembre de 2021, los fondeadores demandaron a la empresa por el impago de al menos 2 millones de pesos en rendimientos que dejaron de recibir desde 2020.

Con ello la firma se convirtió en la punta de un iceberg que suma a empresas que desaparecen sin aviso, retrasos en el pago de rendimientos y fracasos, principalmente impulsados por la pandemia del coronavirus que durante más de dos años ha provocado caídas en el consumo, cierre de negocios, problemas inflacionarios y desabasto de productos.

El Financiero conversó con 10 inversionistas de diferentes marcas que no han dado rendimientos o que éstos han sido sustancialmente menores a los prometidos e incluso en casos extremos las empresas han desaparecido sin aviso, como la plataforma de conciertos Weeshing, la firma de maquillaje a domicilio Canela y la plataforma de pagos móviles, Pagamobil.

Incluso hay grupos de inversionistas que alistan denuncias ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Una de las plataformas de crowdfunding más afectadas ha sido Play Business, que aseguró que algunas marcas reestructuran sus contratos, pero declinó compartir mayores detalles para no estropear procesos legales contra firmas como Body Brite y Ms. Sushi que adeudan millones de pesos a sus socios.

“Todas las empresas que no quieren pagar iniciaremos un proceso jurídico, y todas las que no pueden, pues, aunque no nos encante se renegociará. Nosotros como plataforma nuestra máxima responsabilidad hacia los inversionistas es la transparencia, pero con inteligencia, si les digo que voy a demandar a alguien se entera y hace algo al respecto”, dijo Joan Segura, director general de Play Business.

Tanto inversionistas como la plataforma confirmaron que Cerveceria de Barrio ya pagó los 2 millones de pesos en adeudos de rendimiento y se renegoció el contrato para que los inversionistas pudieran ser dueños no sólo de las sucursales en las que invirtieron, si no en general de todas las locaciones de la empresa.

“No sabemos el nivel de coacción entre las empresas y Play Business, hemos detectado situaciones raras. Ya la Ley Fintech permite denuncias ante la Condusef, porque lo mínimo que esperaríamos es que entreguen cuentas de cuál es el resultado real de todo su portafolio de inversiones para que realmente sepa la gente cuánto genera”, compartió uno de los inversionistas afectados que pidió omitir su nombre.

Entre las empresas que han dejado de pagar o simplemente no dieron los rendimientos prometidos están Cinnabon, Potzollcalli, Body Brite, McCarthy’s Irish Pub, 7clean, y Zoe Water de Propeler, entre otras.

Las empresas y sus fundadores, así como las plataformas de crowdfunding se juegan su prestigio y reputación cada vez que levantan capital de inversionistas y no pueden cumplir con sus obligaciones, sin embargo, la pandemia se convirtió en un elemento que estropeó los planes de expansión de muchas compañías.

Cinnabon, 6 meses sin pagar

Un inversionista que aportó 18 mil pesos de capital a Cinnabon dejó de recibir rendimiento de la franquicia desde hace medio año.

“Solo el primer año se cumplieron con los pagos, el segundo año solo un pago se logró, y de ahí llevan seis meses de retraso. Decidí entrar para probar un nuevo modelo de inversión, pero con esta experiencia no lo vuelvo a hacer, Play Business es muy tibio en exigir que el tema se resuelva, y lo que siempre vi muy mal es el manejo de comunicación con los inversionistas y reportes pésimos”, relató el inversor.

Cinnabon en México es operado por Beleki Brands, quienes, a inicios de 2020, en plena pandemia, levantaron en Play Business 26.5 millones de pesos fondeados por mil 259 inversionistas.

Potzollcalli pidió tregua

Regina vive en Monterrey, pero le gusta el sazón y menú de Potzollcalli. En 2019 le pareció increíble volverse inversionista con 50 mil pesos, a casi tres años de su apuesta, su retorno de inversión en regalías ha sido de apenas 2 mil 871.76 pesos, 5.7 por ciento.

“De Potzollcalli hicieron un webinar, estuvo presente el CEO, dieron la cara y dijeron que las cosas estaban difíciles, nos ofrecieron un trato de darnos un porcentaje de las ganancias extra de lo contemplado en el contrato, se hizo la votación, pero Play Business no mandó resultados, no son transparentes”, denunció Regina. En 2019 la cadena levantó 10.5 millones de pesos entre 250 inversionistas.

Body Brite sin rastro de 7.5 mdp de inversionistas

Alberto lleva años en el negocio de las inversiones, ha invertido poco más de medio millón de pesos en proyectos de las plataformas Snowball, Fundary, Monific, Briq y Play Business donde entró con Body Brite, hasta hoy en día su mayor decepción.

“Playbusiness, decepciones grandes y sentimiento de engaño grande, manipulación de las situaciones para beneficio exclusivo de Play Business en perjuicio de los inversionistas”, expresó Alberto.

En 2019 la empresa de servicio cosmético levantó casi 7.5 millones de pesos entre 428 inversionistas, y es una de las firmas contra las que Play Business ya interpuso acciones legales.