Santander da marcha atrás a su intención de salirse de la Bolsa Mexicana de Valores

Previo a la asamblea de accionistas a realizarse este miércoles, Banco Santander informó al mercado que si bien mantiene la intención de compra del 8.3 por ciento de las acciones de la filial mexicana que está aún en manos de inversionistas minoritarios, ya no propondrá el desliste de la acción de la Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo con el evento relevante publicado por el grupo, la oferta pública ya no implica el desliste de los papeles del banco de origen español. Con ello, se busca dar una ventana de liquidez para los que quieren vender sus acciones, pero no han avanzado en el proceso, por lo que la oferta de compra de acciones como tal no cambia, solo que ya no implica que se vote en la asamblea de mañana el desliste, como inicialmente se tenía previsto.

En marzo pasado, Banco Santander anunció su intención de formular una oferta pública de adquisición en efectivo por todas las acciones de Banco Santander México que no son todavía titularidad del Grupo Santander, representativas de aproximadamente el 8.3 por ciento del capital social de Santander México.

“Con la finalidad de proporcionar una ventana de liquidez para aquellos inversores que quisieran desinvertir sus posiciones en el corto plazo al precio ofrecido, anuncia su intención de lanzar la Oferta Pública como una oferta pública de adquisición voluntaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley del Mercado de Valores mexicana, en lugar de una oferta pública de adquisición de cancelación de cotización conforme a lo anunciado anteriormente”, informó el grupo español.

Por ello, la Oferta Pública dejará de ser una oferta de cancelación de cotización y por tanto dejará de estar sujeta a la aprobación de al menos un 95 por ciento del capital existente de Santander México.