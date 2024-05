‘Ya reconocieron su derrota’: Sheinbaum sobre llamado a Máynez

Tanto en la coalición opositora de PAN, PRI y PRD, como en Movimiento Ciudadano, “se andan peleando” para ver quién declina por quién en la elección presidencial, porque “ya reconocieron su derrota”, soltó la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum.

No obstante, al encabezar un mitin en Tlajomulco, Jalisco, la abanderada morenista, por segundo día consecutivo, llamó a sus simpatizantes a no confiarse de cara a la elección del 2 de junio próximo.

“Quedan pocos días y no podemos confiarnos, porque del otro lado no están cruzados de brazos, ya ven la campaña que traen de calumnias, de mentiras, todos los días sale una nueva mentira, una nueva calumnia. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen odio, un enorme odio, enojo, coraje, porque el pueblo de México no los acepta, en cambio nosotros no sólo tenemos amor y hacemos política con amor”, dijo.

Luego de que Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por MC, abrió la posibilidad de que el emecista Jorge Álvarez Máynez decline en favor de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, desafió a Máynez para que respalde a Gálvez a cambio de que él renuncie a su cargo en el partido y a su senaduría plurinominal, Sheinbaum aseguró que su candidatura aventaja por “50 puntos”.

“Fíjense, del otro lado ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién renuncia por quién; en cambio nosotros, arriba de los 50 puntos estamos” dijo.

Expectativas

Posteriormente, en un mitin en Zapopan, adelantó que en el debate presidencial del domingo, presumirá que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México redujo en 50 por ciento los homicidios dolosos y en 60 por ciento los delitos de alto impacto, gracias a que hubo coordinación: “De una vez lo digo, nos va a ir muy bien de nuevo”.

En ese sentido, atribuyó la inseguridad en Jalisco a la falta de coordinación entre el gobierno estatal, del emecista Enrique Alfaro, con la Federación, ya que decidieron no asistir a los gabinetes de seguridad.

En la mañana, al sostener un encuentro con el sector empresarial de Guadalajara, ante la creciente inseguridad en carreteras, ofreció crear un área en la Guardia Nacional, la cual garantice la seguridad de las autopistas donde circulan los transportistas.