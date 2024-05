Sheinbaum minimiza posible declinación; pide a morenistas que no se confíen

Aunque el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, decline en favor de la opositora Xóchitl Gálvez, “nosotros vamos a ganar”, aseguró la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum.

La abanderada de Morena sostuvo un encuentro a puerta cerrada con los integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la cual es presidida por Joel Ayala Almeida.

Al término, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada en torno a las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por MC, quien abrió la posibilidad de que Álvarez Máynez decline en favor de Gálvez.

Consideró que el candidato presidencial emecista y su equipo son quienes deberán de “tomar una decisión”; no obstante, resaltó que su candidatura se ubica, de acuerdo con las encuestas, “muy por arriba de 50 por ciento” de las preferencias entre la ciudadanía de cara a la elección del 2 de junio.

“Me parece que el candidato Máynez ya ha dado su opinión al respecto. Ellos tendrán que tomar una decisión. De todas maneras nosotros vamos a ganar. Estamos muy por arriba de 50 por ciento de reconocimiento de la ciudadanía”, consideró.

Sheinbaum manifestó además su desacuerdo con las declaraciones en materia de seguridad de Colosio Riojas, quien afirmó que México se encuentra en una crisis de inseguridad que no se veía “desde la Revolución mexicana”.

“No coincido en que la situación de inseguridad está más grave que nunca. No solamente lo dicen los números del Sistema Nacional de Seguridad, sino la percepción ciudadana. El INEGI es una institución que lleva muchos años haciendo encuestas y, en particular, la Envipe, que refleja (...) que la percepción de seguridad en el país es que hoy hay más seguridad que la que había en 2018″, dijo.

No obstante, acotó, “eso no significa que no tengamos que seguir trabajando; por supuesto, tenemos que seguir trabajando, pero no coincido con esta apreciación”.

Consideró que corresponde al Instituto Nacional Electoral cuidar la elección del 2 de junio; además, dio a conocer que Morena y sus aliados tienen ya 100 por ciento de la cobertura de las casillas del país.

Más tarde, al encabezar un mitin en Iztapalapa, dijo a simpatizantes que “no podemos confiarnos”, aunque tenga una ventaja de 20 puntos en las encuestas, ya que en la oposición “no están cruzados de brazos”, y buscan comprar votos en esta demarcación con dinero, despensas y tarjetas: “Se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección, toma tu voto”.