Sheinbaum increpa a simpatizantes en Edomex tras reclamos por candidaturas

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que Morena y sus aliados, pese a las divisiones internas, van a “arrasar” el 2 de junio, y prometió que ya está trabajando en poner en marcha “una estrategia especial para la seguridad en el Estado de México”.

La abanderada del oficialismo encabezó un mitin en el municipio mexiquense de Zumpango, donde morenistas protestaron contra la postulación de Roberto Ángel Domínguez como candidato a diputado federal, y de Esteban Juárez, como aspirante a diputado local, así como la candidata a alcaldesa de Hueypoxtla, Anahí Salas.

“¿Me van a dejar hablar o no me van a dejar hablar?”, soltó Sheinbaum, mientras los manifestantes gritaban y mostraban sus cartulinas: “Roberto no representa los ideales del partido de Morena, eres un holgazán. ¡Fuera!”; “¡Esteban hasta en la jeta se te ve lo acosador y ratero!”, “Hueypoxtla en contra de la imposición”.

“En vez de andar gritando, vamos a organizarnos”, lanzó la exjefa de Gobierno de la capital, quien estuvo acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el senador en busca de la reelección Higinio Martínez.

No obstante las divisiones en de Morena, la candidata oficialista aseguró que el partido, junto con el Verde y el del Trabajo, no sólo ganará la Presidencia, sino la mayoría en el Senado y mayoría calificada en San Lázaro.

“Les voy a decir algo, porque lo he palpado por todo el país, vamos a ganar la Presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, los diputados locales y las presidencias municipales”, dijo.

La exjefa de Gobierno de la capital puso énfasis en que, luego del 2 de junio, será posible poner en marcha una estrategia metropolitana en materia de seguridad, ya que la morenista Delfina Gómez gobierna la entidad mexiquense, y Clara Brugada y ella misma gobernarán en la Jefatura de Gobierno y en la Presidencia, respectivamente.

“A nosotros no nos vencen ni las mentiras ni las calumnias, porque tenemos muy claro nuestros principios”, añadió Sheinbaum Pardo.

En Tecámac, Sheinbaum prometió no sólo construir un hospital, sino además un sistema de transporte alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.