Alessandra Rojo, candidata en CDMX, narra que vio a su agresor: ‘Escuché el primer disparo y me agaché’

“Tengo miedo, pero voy a seguir con todo y miedo, siendo valiente, no me voy a rajar”, expresó Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, luego de sufrir un atentado el pasado sábado 11 de mayo en las calles de la Ciudad de México.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, la candidata de la oposición relató que el ataque en su contra fue bien planeado porque recibió un papel en un mitin, además de que su agresores conocen su activismo y la ayuda que le brinda a las mujeres.

“Definitivamente fue una trampa. Me pareció que saben quién soy, qué he hecho, pero bueno, ya no daré más detalles, esperando a que la Fiscalía investigue los hechos”, declaró.

Ante esto, la candidata se lanzó contra las autoridades capitalinas y acusó que fue víctima de la incompetencia y de la “complicidad de la autoridad y de la impunidad”, por lo que “a partir de este ataque mi vida no volverá a ser la misma”.

Alessandra Rojo de la Vega narra cómo vivió el ataque en su contra

Alessandra Rojo explicó que alcanzó a ver a su agresor cuando iba a bordo de su camioneta: “Venía en el copiloto, del lado del chofer. El disparo lo hizo una persona en la banqueta, alcancé a ver a la persona, traía un casco, yo solo alcancé a ver a una persona de mi lado derecho”.

Segundos después, la candidata logra repeler el ataque gracias a que alcanzó a ver los disparos: “Aquí es donde escucho y veo el primer disparo y me agaché, lo demás ya no lo vi porque estaba agachada”.

Al ser cuestionada sobre si en el ataque la acompañaban escoltas, Rojo de la Vega confesó que nunca ha contratado agentes y aclaró que tampoco su vehículo es blindado, “uno espera siempre estar a salvo y mucho más cuando se conduce de manera honesta y con valores como lo he hecho yo toda mi vida”.

Por esta razón, agregó que sigue su campaña, acompañada del mismo chofer, aunque ya está en contacto con las autoridades capitalinas, quienes se comunicaron con la candidata esta mañana para ver, dijo, “si la policía bancaria puede acompañarme en algunos momentos, es lo único que he tenido”.

A pesar de sentirse con sentimientos encontrados, frustración, impotencia y miedo, Alessandra Rojo aseguró que “estamos bien y lo podemos contar, hay muchas mujeres y hombres que no lo pueden contar, me siento rara y con altas y bajas”.