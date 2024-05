Amenazan y balean a la candidata de la oposición a la alcaldía Cuauhtémoc

Antes del atentado que sufrió, la candidata opositora a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue amenazada, no sólo a través de redes sociales, sino que su papá recibió una llamada telefónica.

“De las amenazas, sí recibí, todos los días recibo en las redes sociales, no me las tomé muy en serio… ayer que mi papá se enteró de lo ocurrido me comentó de una llamada que recibió de que nos iban a hacer algo a sus hijas”, relató.

La candidata detalló que la agresión en su contra corrió a cargo de un solitario sujeto quien traía un casco que le cubría el rostro; le disparó hasta seis ocasiones.

En conferencia, Rojo de la Vega relató que minutos antes de la agresión, en su último evento del sábado, en la colonia Peralvillo, una mujer le entregó un papel en el que le pedían ir de urgencia a un lugar para atender un caso de violencia.

La candidata de la coalición PAN, PRI y PRD detalló que consideró que se trataba de un caso que debía atender, pero antes se reunió con un colaborador en el restaurante Sanborns ubicado en la colonia Peralvillo.

Eran casi las 23:30 horas del sábado cuando salió del lugar, subió a su camioneta y tras avanzar unas calles, al circular por la calle de Francisco Tamagno, colonia Peralvillo, se dispuso a abrir el papel que le dio la señora para ver la dirección, entonces escuchó una detonación que impactó su camioneta.

“Yo alcance a ver de mi lado derecho a una persona que traía casco y después del primer disparo me agaché, mi chofer arrancó a toda velocidad hacia mi casa”, relató y aseguró que no sabe si el sicario iba en moto e incluso si iba acompañado.

Tras contar brevemente lo sucedido la noche del sábado, Rojo de la Vega exigió a las autoridades detener a los autores materiales e intelectuales del atentado. “Me intentaron matar. Mi vida no podrá ser igual... me intentaron matar, tal vez para callarme o para bajarme de una elección en la que llevamos ventaja”, dijo.

Rojo de la Vega, a través de sus redes sociales, con fotografías, mostró evidencias de la agresión armada que sufrió y que luego denunció ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios.

“Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar”, escribió la candidata en un mensaje publicado en la red social X.

Según las imágenes, que la candidata publicó a las 23:27 horas del sábado, la unidad presenta varios impactos tanto en la carrocería como en los cristales.

“México es un país bañado de sangre... es un peligro ser candidato o candidata... la violencia se normaliza... hay más de 30 candidatos asesinados y nadie hace nada”, aseguró posteriormente en conferencia.

Dijo que el gobierno de la ciudad le ofreció protección mediante el Código Águila, es decir, una patrulla afuera de su domicilio de las 9:00 de la mañana a las 11 de la noche.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que integra una carpeta de investigación.