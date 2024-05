Atentado contra Rojo de la Vega: Taboada responsabiliza a Batres si algo le pasa a cualquier opositor

Tras el atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc, su compañero de la alianza PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada, responsabilizó al jefe de Gobierno, Martí Batres, de cualquier cosa que le pueda ocurrir a los miembros de la alianza, así como a sus familias.

La noche del sábado 11 de mayo, la candidata Rojo de la Vega informó que la camioneta en la que circulaba fue baleada, por lo que emitió su denuncia y la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó con las investigaciones para esclarecer el caso.

Taboada, quien lideró el mensaje de este domingo, dio su respaldo a Rojo de la Vega, y aseguró que “ellos (el oficialismo) creen que con eso (el atentado) nos van a callar”.

“Hago responsable públicamente de lo que nos pase a nosotros o a cualquier persona de nuestras familias o de nuestros equipos a Martí Batres. Si no va a garantizar la seguridad de la oposición que pida licencia y que se vaya de vacaciones unos días o coordinar la campaña de la candidata que va a perder, porque aquí nadie se va a rajar y hasta donde tope. No vamos a permitir que esta ciudad se vuelva, como muchos estados que gobierna Morena, la más peligrosa de la elección”.

En su mensaje, Taboada exigió a Batres que se ponga a trabajar, que deje de hacer grilla y que “no pase a la historia como el jefe de Gobierno que permitió y que promovió una tragedia a 20 días de una jornada electoral”.

El mensaje de Taboada ocurre a pocas horas del último debate en la Ciudad de México de este domingo 12 de mayo, mismo en el que el exalcalde de Benito Juárez se medirá contra Clara Brugada y Salomón Chertorivski.

Rojo de la Vega dijo que la elección se gana con votos, no con miedo ni amenazas ni mucho menos con odio. “La gente que me sigue sabe que me he enfrentado muchas veces al sistema. Me han perseguido las autoridades, las fiscalías, y ahora me intentaron matar tal vez para callarme o para bajarme de una elección en la que les llevamos ventaja.”

Cabe destacar que Martí Batres aún no se ha pronunciado respecto al ataque de la candidata, aunque las autoridades ya se pusieron en contacto para ayudarla.

Información en desarrollo...