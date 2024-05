Verónica Arreaga, candidata del PT, denuncia a su expareja por extorsionarla con fotos íntimas

La candidata del Partido del Trabajo (PT) a diputada local por el distrito 11, Verónica Arreaga Valdovinos denunció por el delito de extorsión a su expareja, quien la amenazó con difundir fotografías íntimas que le tomó sin su consentimiento.

En conferencia de prensa, informó que hace unos meses comenzó una relación sentimental con un hombre que luego le robó sus contraseñas de WhatsApp y de Facebook y le tomó fotos cuando ella dormía.

Agregó que posteriormente comenzó a amenazarla con publicar las imágenes y para no hacerlo le exigió dinero mensualmente. Dijo que luego le fue aumentando el monto bajo la advertencia de que vendería la información a sus adversarios políticos.

Detalló que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarlo y fue detenido en flagrancia cuando iba a entregarle el dinero de manera personal en un sitio acordado.

Verónica Arreaga indicó que estos hechos la obligaron a pausar su campaña y hasta este martes retomó sus actividades proselitistas. También solicitó seguridad al Instituto Nacional Electoral (INE), pero no ha tenido una respuesta.

La fundadora de la colectiva feminista Atmósfera Violenta, Kenia Sánchez Lorenzano, acompañó a la candidata y dijo que es necesario que las autoridades recaben información necesaria para que el presunto responsable no salga en libertad, ya que existe la posibilidad de que lleve a cabo su proceso fuera de la cárcel y existe el temor de que cobre venganza y lastime a la víctima.

Recordó que en el ámbito nacional sólo el uno por ciento de estos casos se castigan y 99 por ciento quedan en la impunidad.

Pidió que no haya influyentismo político porque el abogado defensor del detenido es conocido y tiene contactos en Zihuatanejo.

La candidata del PT agregó que en este caso no se puede ejercer la Ley Olimpia porque las fotografías íntimas no se hicieron públicas, pero exigió que no quede impune.

Además hizo un llamado a que si hay más mujeres que pasaron por esta misma situación, acudan a denunciar al presunto agresor.

En la conferencia de prensa también fue respaldada por su madre Teresa Valdovinos Ríos; la candidata del PT a la presidencia municipal de Zihuatanejo; Andrea Godoy; las dirigentes municipales de ese partido, Enelida Arroyo Valdovinos y Xóchitl Vázquez Valencia; la fundadora del programa Equinoterapias Corazón Gentil, Alejandra Guevara Arrambi; y la directora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 34, Zelanda López Urióstegui.