¡Cierran al salir! Estos son los 3 partidos que se van por no alcanzar registro

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se finalizó el cómputo del 100 por ciento de las 163 mil 666 actas del proceso electoral 2021. Los resultados arrojaron que desaparecen tres partidos políticos, ya que obtuvieron menos del 3 por ciento necesario para conservar el registro:

- Partido Encuentro Solidario, con el 2.85 por ciento de la votación.

-Redes Sociales Progresistas, con el 1.83 por ciento de la votación.

- Fuerza por México, con el 2.56 por ciento de la votación.

En las lecciones 2021 se registró una participación ciudadana del 52.66 por ciento. Se contaron los 49 millones 151 mil 320 votos de ciudadanas y ciudadanos.

En casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, se emitieron 48 millones 736 mil 007 votos, mientras que las casillas especiales recibieron 138 mil 033 sufragios de Mayoría Relativa y 277 mil 280 de Representación Proporcional.

En tanto, un millón 662 mil 323 votos, que representan el 3.4 por ciento del total, se declararon nulos.

Un total de 98 mil 383 actas fueron reabiertas y recontados los votos, lo que representa el 60.12% por ciento del total; 32 actas (0.0196 por ciento) no fueron recibidas por casillas no instaladas y 261 (0.159 por ciento) actas no se recibieron por paquetes electorales que no llegaron a la sede del Consejo Distrital.