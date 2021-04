Horario de Verano: ¿De dónde nació la idea de ahorrar energía adelantando tu reloj?

Ha llegado ese momento del año en el que dormirás una hora menos, pues con el Horario de Verano la mayoría de los habitantes del país tendrán que modificar sus relojes.

Una de las preguntas más comunes cuando llega el primer domingo de abril es ¿tengo que adelantar o atrasar mi reloj? La respuesta es la primera opción, aunque esto no aplica para dos municipios del país: Quintana Roo y Sonora.

Ahora hay otras zonas que ya adelantaron su reloj, como es el caso de los 33 municipios fronterizos con Estados Unidos, que hicieron este cambio desde el 13 de marzo pasado.

Pero puede que te preguntes, ¿y de dónde salió esta idea de adelantar el reloj una hora? Te contamos.

-El escritor David Prearu sugirió en uno de sus trabajos (Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time), que al parecer la primera persona en sugerir la idea de ahorro de luz diurna fue Benjamin Franklin.

-William Billet retomaría esta propuesta en 1907. En un panfleto titulado Desperdicio de la luz natural propuso avanzar 20 minutos los relojes cada domingo de abril y retardarlos 20 minutos cada domingo de septiembre. Su propuesta, que llegó al Parlamento inglés, no prosperó.

-El primer país en adoptar esta práctica fue Alemania, durante la Primera Guerra Mundial. El cambio para reducir las horas de iluminación artificial buscaba ahorrar carbón que podía utilizarse en la guerra.

-Otro país que pronto empezaría a implementar ese hábito fue Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial llevó a la administración estadounidense de ese entonces ordenar a los estados adoptar este horario para ahorrar energía.

-La lógica detrás de este cambio está en que en el periodo en el cual es utilizado (desde el primer domingo de abril hasta el último de octubre) hay una mayor insolación en el país.

-El argumento a favor del cambio de horario es que adelantando el reloj una hora, se reduce la cantidad de energía consumida dado que ‘anochece más tarde’.

-En México, el Horario de Verano empezó a implementarse a partir de 1996.

-De acuerdo con los datos más recientes del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), en 2018 esta medida generó un ahorro de mil 359 millones de pesos, equivalente a 498 mil toneladas de CO2.

Con información del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y National Geographic