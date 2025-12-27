¿Robo ‘navideño’ en Naucalpan? Esto sabemos del caso de los custodios detenidos con 37 millones de pesos

El operativo se realizó sobre la avenida Lomas Verdes, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Sedena. (Foto: Luis Carbayo/Cuartoscuro)

Dos custodios de una empresa transportadora de valores están en el ojo del huracán luego de ser detenidos el pasado 19 de diciembre en Naucalpan, cuando trasladaban 37.7 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades aseguraron que los hombres no pudieron acreditar la procedencia del dinero, lo que derivó en su vinculación a proceso por delitos financieros y portación de armas de fuego.

El operativo se realizó sobre la avenida Lomas Verdes, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Sedena. Los detenidos fueron Iván ‘N’ y José ‘N’, quienes transportaban las bolsas con dinero dentro de una camioneta blindada tipo Durango.

Según las autoridades, además del efectivo, los custodios llevaban dos armas de fuego y municiones. Por esta razón se les imputaron los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas.

El momento de la detención quedó grabado en video y rápidamente circuló en redes sociales. En él se observa a los custodios dentro del vehículo mientras los agentes cuentan el dinero y les piden descender. Al no hacerlo, las autoridades remolcaron la camioneta y trasladaron a los hombres a la fiscalía de Naucalpan.

No pudieron acreditar la procedencia de 37 millones de pesos

El 23 de diciembre, un juez dictó prisión preventiva para ambos custodios. La defensa argumentó que los hombres solo seguían los protocolos de seguridad de su empresa y que el dinero tenía un origen lícito.

Los abogados presentaron documentación que, aseguran, prueban la legalidad del traslado, además de permisos de portación de armas. Pero el juez consideró que no era suficiente para demostrar la procedencia del dinero.

Ayer viernes, la audiencia de vinculación de los dos custodios fue pospuesta por decisión de un Juez de Control del penal de Barrientos, después de que los dos imputados decidieran cambiar de abogados defensores.

Luis Enrique Sánchez, representante legal de la empresa de traslado de valores Águila Bicéfala, explicó que la intención es incorporar nuevas pruebas de descargo. Entre ellas destacan videos que, según la defensa, demuestran que no hubo exceso de velocidad ni resistencia a la autoridad.

“El objetivo es acreditar que los custodios actuaron dentro del marco legal y siguiendo los lineamientos internos”, señaló el abogado.

Iván ‘N’ y José ‘N’ fueron detenidos sobre la avenida Lomas Verdes, luego de que policías estatales les marcaran el alto por presunto exceso de velocidad.

Vinculan a proceso a custodios; permanecerán en Barrientos

Finalmente, este 27 de diciembre un juez vinculó a proceso a Iván y José, por lo que enfrentarán juicio formal y permanecerán en prisión preventiva en el penal de San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla, mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía del Estado de México dio un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar pruebas adicionales.

Con información de Quadratín EMX.