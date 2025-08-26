Detienen a 10 sujetos relacionados con homicidio de una niña en Chalco por presunta deuda familiar

Los probables homicidas fueron ingresados al penal de Chalco a puestos a disposición de un juez. (Foto: Especial)

Policías de los tres órdenes de gobierno detuvieron a 10 sujetos que estarían relacionados con el homicidio de una niña de 12 años de edad en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes 11 de agosto en la comunidad de San Pablo Atlazalpan, cuando un grupo de personas dispararon contra la vivienda en la que vivía con sus abuelos.

¿Qué le pasó a la menor que vivía en Chalco y fue asesinada a balazos?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el ataque estaría relacionado con la venta de narcóticos por parte de un grupo criminal con origen en Michoacán, y no por algún tipo de deuda que haya contraído la familia de la menor.

En este sentido, la dependencia estatal confirmó que todos los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

La investigación ministerial determinó que el día de los hechos los detenidos arribaron al inmueble en donde se encontraba la víctima y preguntaron sobre un masculino que ahí habitaba, momentos después ingresaron por la fuerza a la vivienda detonando sus armas de fuego en contra de la víctima quien falleció de manera inmediata.

Tres de los adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos.

Los agresores llegaron a bordo de dos vehículos -uno marca Honda y otro Renault-, así como una motocicleta.

¿Por qué atacaron a la niña de 12 años en Chalco?

Con estos datos, el 12 de agosto pasado se logró ubicar en el municipio de Chalco el vehículo marca Honda, donde fueron detenidos sus tripulantes, quienes se identificaron como Francisco “N” alias “El Bocho” y Marco Antonio “N” alias “El Búho”, quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos, por lo que se les relacionó con delitos contra la salud.

La dependencia estatal detalló que del resultado de diversas entrevistas, estableció que la agresión supuestamente iba dirigida a un familiar de la niña, el cual también habitaba ese domicilio.

Ese sujeto, quien realizaba actividades de distribución y venta de narcóticos en la zona, había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor quienes ya lo habían amenazado con anterioridad.

Uno de estos hechos se registró el 9 de agosto pasado, cuando dos individuos acudieron su domicilio y lo habrían amenazado para que “dejara de vender droga por su cuenta” y que debía laborar para el grupo delictivo con orígenes en Michoacán, afirmó la Fiscalía mexiquense.

De acuerdo con entrevistas y trabajos de investigación, se estableció la probable intervención de 11 sujetos en los hechos que se investigan, y el pasado 16 de agosto elementos de las corporaciones federal, estatal y municipal llevaron a cabo cuatro acciones operativas simultáneas en la región de Chalco para ubicar y detener a esta célula delictiva.

Detienen a ‘El Güero’, presunto líder criminal en Chalco

En las movilizaciones policiacas fueron asegurados César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal y quien ordenó y participó en la agresión con los demás individuos detenidos; en tanto que se identificó a otro sujeto alias “El Abejorro”, como quien dio la orden de “alinear” a todos los “tiradores” de droga de la zona.

También fueron detenidos Juan Carlos “N” alias “El Chipotles”, Maximiliano “N” alias “El Max”, Arturo “N” alias “El ojos de aguacate”, Felipe “N” alias “El Flaco”, José de Jesús “N” alias “El Chucho”, Xóchitl “N” alias “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N” alias “La Güera”.

Los probables homicidas fueron ingresados al penal de Chalco a puestos a disposición de un juez, quien los vinculó a proceso con plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, apuntó la Fiscalía estatal, deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra.