Feminicidio de Wendy Yoselin: Familiares de la adolescente piden mayor castigo al culpable

Desde el punto de vista de Guadalupe Sevilla, madre de Wendy Yoselin, hay menores de edad disfrazados de asesinos, así es el caso de Fredy, exnovio de su hija, quien el 22 de marzo de 2021 fue hallada muerta en el fondo de un canal de aguas negras del municipio de Xonacatlán, en el Valle de Toluca.

A este sujeto, en recientes horas se le dictó sentencia de cinco años, pues el feminicidio lo cometió cuando era adolescente, por lo que saldrá en libertad a los 21 años.

El feminicida fue capturado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en marzo del 2023 en el municipio de Zinacantepec, aledaño a la capital mexiquense, y volverá a las calles en 2026, es decir, en solo dos años.

“Ahora con seguridad puedo decir que él (Fredy) privó de la vida a mi hija, sé que en cinco años mi hija no va a regresar. No me quedo tranquila porque no es justo, no es justo que solo sean cinco años, yo creo que se deberían tomar en cuenta las autoridades que son menores disfrazados de asesinos y ya saben lo que van a provocar.

“Sí, hago un llamado a que ojalá y algún día llegue este mensaje y sean empáticos, a nosotras las madres que hemos perdido a nuestras hijas y que cinco años no es nada, porque Wendy en cinco años yo ya jamás volveré a ver a mi hija, pero con seguridad, lo puedo decir, que fueron pruebas suficientes y él es el asesino, Fredy es el asesino de mi hija”, pronunció entre sollozos la mujer, quien estuvo acompañada de vecinas y familiares en el Juzgado Especializado para Adolescentes, situado a un costado del Tutelar para Menores Infractores ‘Quinta del Bosque’, en Zinacantepec.

Héctor Lazcano Peña, padre de Yoselin, manifestó estar satisfecho por haberse logrado la sentencia de un juez a su favor por el caso de quien apenas estudiaba la secundaria y fue encontrada sin vida sobre un canal de desagüe, en el paraje La Manga.

Pidió que los diputados del Estado de México modifiquen este tipo de conductas, para que el Poder Judicial del Estado de México pueda emitir sentencias carcelarias mayores sobre adolescentes que priven de la vida a una persona.

“Este sujeto (Fredy) en cinco años va a salir de aquí y va a estar entre nosotros (entre la sociedad), sabiendo que es una persona que ha dañado a una familia y no solamente a nosotros como familia, sino que a toda la sociedad, porque no somos los únicos que hemos estado viviendo una situación así, de sufrir un daño por un menor de edad, hay muchas familias fracturadas, quebradas también por los asesinatos cometidos por menores.

“Pedimos que se reacomoden las leyes igual para que, en dado caso, de ser culpables, se les dé una sentencia mayor a los 20 años, 30 años, porque ya actúan como adultos”, apuntó el padre de familia.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Wendy Yoselin?

Las investigaciones revelan que, el 20 de marzo de 2021, a la joven se le vio salir de su casa ubicada en la calle 5 de Mayo, en Xonacatlán, en compañía de su novio Fredy y, dos días después, su cuerpo sin vida apareció flotando en un canal de aguas negras del citado municipio.

Por este hecho, la Fiscalía estatal emitió una alerta Amber, en tanto, el feminicida fue encontrado el 18 de mayo de 2023, en Zinacantepec, donde precisamente se ubica el Tutelar de Menores Infractores ‘Quinta del Bosque”'

En el 2021, cuando Fredy asesinó a quien fuese su pareja sentimental, Wendy Yoselin, en el Estado de México se contabilizaron hasta 145 probables feminicidios, de acuerdo a informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.