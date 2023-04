De llegar a la gubernatura, habrá más seguridad para el norte del Edomex: Delfina Gómez

En el municipio de San José del Rincón, al norte del Estado de México, la candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez, señaló que, de ganar en las urnas el 4 de junio, dará mayor seguridad en la región mazahua, que contempla también San Felipe del Progreso, Acambay, Atlacomulco y Temoaya. Acentuó que es un tema que tienen que resolver los tres órdenes de gobierno.

“Que estos policías estén capacitados, que realmente hagan su trabajo de manera adecuada, que se les pueda evaluar, que se les pueda dar seguimiento, pero también tenemos que dotarlos de capacitación y de herramientas, un policía que no tiene lo necesario, patrullas, lo que son armas, lo que son capacitación y estrategias, obviamente no se le puede exigir, porque si no tiene lo básico, ¿cómo va a poder hacer su trabajo?”, expresó Delfina Gómez.

La profesora texcocana apostó por implementar la policía de barrio, para que los elementos estén cerca de la gente, “que sea de la comunidad, porque si el policía es de aquí, de la casa de enfrente y comete alguna mala acción, obviamente lo conocemos y eso nos da la oportunidad de denunciar de manera más directa, a gente que llega que no sabemos de donde es, que no saben nuestras tradiciones, que no sabe nuestra forma de organizar y eso implica también, hasta cierto punto corrupción, porque llegan, hacen algunas cosas y se van”.

De llegar a ser gobernadora de las elecciones 2023, la candidata se comprometió a llevar más alumbrado público a San José del Rincón, pues las zonas oscuras generan inseguridad, “y otro aspecto es la necesidad que tenemos del cuidado y la preservación, no solamente de la Mariposa Monarca, que también hay que atender, sino también de nuestro venado, tenemos que volver a rescatar nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza y uno de ellos es nuestra Mariposa Monarca, con mucha pena escuchamos los documentales, escuchamos las noticias y vemos que la Mariposa Monarca cada día está siendo menos el número de las que llegan a esta zona”.

De ser gobernadora, dijo ante decenas de simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), que dotará de fertilizante al campo estatal, “pero también deben tener apoyo técnico para saber cómo mejorar los cultivos y cómo mejorar la producción”.

En su gira por el norte del Estado de México, la candidata morenista reiteró que no se les quitará su apoyo económico a las mujeres de esta entidad federativa, “no se va a quitar ese apoyo, nosotros no venimos a hacer daño, y menos a las mujeres y menos a las más necesitadas”.