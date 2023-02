El cierre de precampaña de Delfina Gómez es el acto del triunfo anunciado: Higinio Martínez

El cierre de precampaña de la maestra Delfina Gómez en Texcoco será recordado como el acto del triunfo y del perdón anticipado, porque la alianza conservadora encabezó un acto de provocación y no se trata de una cuestión de honor, “desde ahora dejamos en claro que no permitiremos que se repita la historia de hace seis años; las condiciones son diferentes y hoy no nos vamos a dejar”.

Así lo advirtió el delegado especial para el proceso electoral del Estado de México, Higinio Martínez, quien sostuvo que no hay quinto malo y la mayoría de los 18 millones quiere el cambio honrado y honesto que encabeza la precandidata única, Delfina Gómez.

“Delfina ella es la que finalmente les hizo venir aquí a Texcoco, ella por supuesto marcando la agenda hizo que vinieran a ofrecer el respeto. A rendir pleitesía, a pedir permiso, a pedir perdón anticipado, a eso vinieron los de allá”, sostuvo el senador, en alusión al otro evento con que cerró la alianza opositora a unos kilómetros del centro de este municipio del Oriente.

Como orador en el masivo cierre de campaña en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, Higinio Martínez expuso que por eso dicho evento “puede y va a ser considerado y será llamado como el acto del perdón anticipado; el nuestro, el de mujeres y hombres libres, será reconocido como el acto del triunfo anunciado”.

“Ese es el triunfo de nosotros. Quiero reiterar que es un evento de provocación el que hicieron ellos. Un reto que nos quieren hacer: venir aquí a decirnos que van a la alza, que quieren repetir la historia de seis años, es decir, nos quieren mandar el mensaje de que aunque ganemos ellos se van a imponer nuevamente. Ésa es la seriedad con la que tomamos el evento de ellos”, advirtió Martínez Miranda.

A señalar que, no obstante, no se trata de una cuestión de honor. Sino de dejar en claro, desde ahora, que no permitirán que se repita la historia de hace seis años porque las condiciones son diferentes “y hoy no nos vamos a dejar”.

Ante miles de morenistas, petistas y verde ecologistas recordó que la mayoría quiere el cambio en el Estado de México y “vamos a ganar por la sencilla razón de que 18 millones de mujeres y hombres que vivimos en nuestro estado quieren el cambio”.

Hizo alusión a la trayectoria política de la maestra Delfina Gómez desde 2012 y destacó todas las veces que ha salido adelante, al confiar en que esta es la quinta ocasión y “no hay quinto malo”.

Dijo que en Texcoco y el Estado de México se sabe que la maestra es quien puede encabezar el cambio y por ello, con su honradez, lealtad y compromiso, “es la buena”.

“No hay quinto malo recuerdan, no hay quinto malo, la quinta es la buena, la quinta es la que va a ser posible y lo va a ser porque necesitamos un cambio”, acotó, para cambiar este régimen de corrupción.

“No habrá un gobierno de nuevos ricos que sustituyan a los viejos ricos. Tendrá que ser un gobierno que responda a la necesidad, al anhelo, al deseo de cambio, de justicia de casi 18 millones de mexiquenses y ese es el reto de la maestra Delfina y estoy convencido, porque la conocemos en Texcoco, que con su honradez, su honestidad, su trabajo, su sencillez, va a ser un gobierno distinto que traiga resultados distintos para la población”.