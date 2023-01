Elecciones Edomex 2023: Precandidatas apelan a la valentía de sus simpatizantes

La precandidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, dijo que los priistas son valientes porque este año decidirán el porvenir de las familias, y porque ante este reto que tenemos enfrente elegimos construir y no destruir.

Agregó: “Porque desde hace muchos años, las mujeres y hombres priistas hemos trabajado uniendo esfuerzos, hemos trabajado con gran capacidad y, sobre todo, hemos trabajado por el progreso de nuestra casa que es el Estado de México”.

Del Moral Vela puntualizó que los priistas quieren ganar para servirle a la entidad, por lo que caminarán el territorio estatal con orgullo y en unidad y, ante cada descalificación realizarán propuestas.

“El cambio que nosotros proponemos es la unidad por encima de la división, que ante cada descalificación de ellos, nosotros vamos a dar una propuesta y que, ante cada ataque de ellos, vamos a caminar con más orgullo y más ganas, porque somos valientes y no nos vamos a echar para atrás”, dijo.

La exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli sostuvo que los hombres y mujeres priistas unidos, continuarán preservando el legado que han construido en la entidad mexiquense.

“Somos valientes porque este año decidiremos el porvenir de nuestras familias y porque ante este reto que tenemos enfrente, nosotros, las y los valientes, elegimos construir y no destruir.

“Lo que se debe defender se llama México y que, a la nueva generación de militantes tricolores, les corresponde construir un proyecto que genere una alianza con la sociedad”.

Tras escuchar porras a su favor, resaltó que “a esta generación nos toca construir un proyecto común que beneficie a toda la población y que construya una alianza con toda la sociedad”.

Finalmente, destacó que el progreso y la estabilidad de la entidad se ha construido en base a la unidad de hombres y mujeres valientes que han hecho todo por el Estado de México.

Delfina Gómez pide confiar en que llegará el cambio en el Edomex

Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, afirmó que el cambio en la entidad mexiquense ya es imparable”.

En el municipio de Jilotepec, y ante cerca de 3 mil militantes y simpatizantes de su partido, destacó que el deseo de cambio es anhelado por un ejército de mujeres y hombres morenistas de las comunidades del norte de la entidad, que están listos para la gran lucha que traerá la transformación.

“Estamos preparados para esta gran lucha. Vean qué ejército tenemos de mujeres y hombres militantes que tienen el deseo de un verdadero cambio. Decían que la maestra estaba sola, pero no, me acompaña este ejército que son todas y todos ustedes”

Asimismo, expresó su preocupación por los temas y necesidades que las y los morenistas de Jilotepec le compartieron: “Cómo ciudadana me preocupa la violencia, y la violencia de género, pero también preocupan la injusticia con nuestros campesinos y el transporte”.

Los asistentes, en su gran mayoría portando sombrero y chales, provenían de varios municipios semirurales como Acambay, Polotitlán, Villa del Carbón, Chapa de Mota, Aculco, Morelos, Timilpan, Temascalcingo, entre otros, quienes repartían la consigna ”es un honor estar con la mejor...”

En ese contexto, Delfina Gómez pidió a las y los morenistas aprovechar la oportunidad de un cambio verdadero, y “hacer valer lo que por derecho nos corresponde, que es una vida justa”. Y agregó: “No me va a alcanzar la vida para agradecerles tanto cariño, pero tengan por seguro que vamos a corresponderles con ese amor implícito en los tres principios de Morena, que son no mentir, no robar y no traicionar”.

José Couttolenc, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó las cualidades que la militancia mexiquense aprecia en ella. ”Es la persona más congruente que he conocido en cualquier partido, a cualquier nivel de gobierno. Es una mujer buena, sencilla, echada para adelante y cercana a la gente”.

Explicó que la precandidata representa la esperanza de 8 de cada 10 militantes y simpatizantes que desean un cambio en el Estado de México. ”La maestra es una mujer que conoce los problemas del Estado de México porque ha vivido esos problemas y es la esperanza de millones de nosotros que queremos un cambio”, concluyó.