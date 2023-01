Elecciones Edomex 2023: Alejandra Del Moral llama al PRI a defender su bastión

Alejandra Del Moral Vela, precandidata a la gubernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado a la militancia priista para crear un proyecto de inclusión y unidad en defensa del Estado de México.

Durante su reunión con la militancia tricolor en los municipios de Rayón, San Antonio La Isla y Mexicaltzingo, Del Moral Vela invitó a quienes forman parte de su partido, a construir un ejército dispuesto a defender a la entidad.

“Hoy quiero pedirles que me ayuden, quiero pedirles que me acompañen, que me arropen y que construyamos un ejército de mujeres y hombres valientes, dispuestas y dispuestos a defender al Estado de México”

La diputada local con licencia, sostuvo encuentros con militantes de 17 municipios de las diferentes regiones, en los que ha llamado a lograr el ejército para ser valiente.

Llamó a la militancia priista a sumar todas las voces: “Para mí es muy importante que lo hagamos porque tenemos que incluir a todos”.

”Vamos a ganar porque nosotros, las y los mexiquenses, solo queremos ir hacia adelante, solo queremos buscar lo mejor para nuestras familias, y eso es lo que hoy quiero que se lleven grabado en el corazón y en la mente”, expuso.

En el municipio de Amatepec, la diputada con licencia se comprometió que durante el periodo de precampaña va a recorrer hasta el último rincón de la entidad sin descansar ni un solo día.

”Recorreré todo el Estado de México, amo profundamente esta tierra que me vio nacer, la he trabajado, la conozco a profundidad y no conozco el cansancio.

”Vamos a llegar a donde pocas veces se llega porque nadie debe quedar fuera y nadie puede quedarse atrás”, enfatizó ante la militancia priista de Tlatlaya, Amatepec y San Simón de Guerrero.

La precandidata llamó a caminar cada rincón de estos municipios para estar cerca de la gente.

“Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, los mexiquenses, los priistas, vamos a ser lo suficientemente valientes para proteger nuestro esfuerzo”, afirmó.

Finalmente, dijo que se debe ser valiente para mantener las cosas que están bien y cambiar lo que se requiere modificar, y sostuvo que los militantes priistas del sur del Estado de México son personas de palabra, francas, entronas y valientes, características con las que se identifica, porque le han enseñado a ser una mujer honesta y cumplidora.

Juntos, subrayó, van a proteger lo que se ha construido.”Quiero pedirles su confianza para trabajar de la mano juntos, estamos constituyendo un ejército de hombres y mujeres valientes, porque para cambiar se necesita ser valiente, para hacer política nueva hay que ser valiente, porque para poder enfrentar lo que vamos a enfrentar hay que ser valiente”.