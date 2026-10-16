Fliying Tiger Copenhagen llega a México: ¿Qué productos vende la nueva tienda danesa y qué precios manejan?

La marca danesa, fundada en Copenhague en 1995, se caracteriza por ofrecer artículos a precios accesibles y con diseño de estilo escandinavo.

Flying Tiger Copenhagen, la cadena de tiendas originaria de Dinamarca, llegará a México en las próximas semanas con una oferta de productos que incluye artículos para el hogar, papelería, juguetes, utensilios de cocina y accesorios para fiestas.

La marca danesa, fundada en Copenhague en 1995,se caracteriza por ofrecer artículos a precios accesibles y con un diseño de estilo escandinavo. La cadena asegura que uno de sus compromisos es la sostenibilidad, por lo que su modelo de negocios se centra en minimizar la huella de carbono en todos sus procesos: desde el abastecimiento y la logística hasta el final de la vida útil del producto.

De acuerdo con la columna ‘Aterriza tienda danesa en México’, publicada este 16 de octubre en El Financiero, la empresa contempla abrir cinco tiendas durante la primera semana del mes en la Ciudad de México y el Valle de México. Además, prepara una presentación para el 4 de noviembre en Plaza Carso.

¿Qué venden en Flying Tiger Copenhagen?

Según el catálogo de Flying Tiger Copenhagen incluye artículos para el día a día y productos de decoración para el hogar, con diseños que abarcan distintas necesidades, gustos y ocasiones. Entre sus principales categorías se encuentran:

Decoración y hogar: adornos, accesorios para ambientar habitaciones y artículos de organización.

adornos, accesorios para ambientar habitaciones y artículos de organización. Papelería: libretas, cuadernos, materiales para dibujo y accesorios de escritorio.

libretas, cuadernos, materiales para dibujo y accesorios de escritorio. Juguetes y juegos: rompecabezas, juegos de mesa y artículos recreativos.

rompecabezas, juegos de mesa y artículos recreativos. Cocina: utensilios, accesorios y productos para servir alimentos.

utensilios, accesorios y productos para servir alimentos. Fiestas y regalos: envolturas, decoraciones y artículos para celebraciones.

envolturas, decoraciones y artículos para celebraciones. Manualidades: materiales para pintar, dibujar y realizar proyectos creativos.

La oferta puede variar según el país y la temporada.

¿Qué precios maneja Flying Tiger Copenhagen?

La tienda danesa ofrece artículos de distintas categorías y precios.

Por ejemplo, en su catálogo para España es posible encontrar desde una cesta con diseño de araña (a propósito de Halloween) por solo un euro, hasta artículos de decoración para la temporada otoñal por entre 12 y 14 euros.

También puedes encontrar otros artículos con estos precios de referencia:

Recipiente de cerámica para alimentos con tapa de silicona: desde 3 euros.

Taza con diseño geométrico: 3 euros.

Cortadores de galletas (juego de cinco piezas): 4 euros.

Contenedor de vidrio con diseño de calabazas: 5 euros.

Vela con forma de frasco de mermelada: 5 euros.

Platito de cerámica con forma de girasol: 2.50 euros.

Tarro decorativo con forma de casa de jengibre: 15 euros.

¿Cuándo abrirá sus tiendas en México?

Flying Tiger Copenhagen contempla abrir cinco tiendas en la Ciudad de México y el Valle de México durante la primera semana de noviembre.

Como parte de su llegada al país, la cadena prepara una presentación el 4 de noviembre en Plaza Carso, bajo la dirección de Jacobo Hamui Mizrahi, director general de Flying Tiger Copenhagen en México.

La llegada de la cadena incorporará al mercado nacional su catálogo de artículos de decoración, papelería, cocina, juguetes y regalos, aunque todavía está pendiente conocer los precios oficiales de sus productos en México.