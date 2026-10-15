HR Ratings recorta calificación de deuda de largo plazo de México por deterioro fiscal

HR Ratings dijo que México estaría en un mejor escenario fiscal si el PIB estabiliza su crecimiento en alrededor de 2.5% anual.

HR Ratings redujo la calificación de largo plazo de la deuda soberana de México de BBB+ a BBB con perspectiva estable por el deterioro de los balances fiscales; el bajo crecimiento económico, y las mayores presiones sobre el endeudamiento público.

La calificadora ratificó la nota de corto plazo en HR3 (G) y advirtió que los desequilibrios fiscales continuarán en los próximos años, ante la rigidez del gasto público y el crecimiento de las erogaciones a un ritmo superior al de los ingresos.

HR Ratings estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) cerrarán 2026 con un déficit de 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que México acumularía cinco años consecutivos con un desequilibrio superior a 4 por ciento.

Aunque reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda por contener el déficit y elevar la recaudación tributaria, la calificadora consideró que estas medidas no han sido suficientes para reducir las necesidades de financiamiento del sector público.

¿Qué dijo Hacienda sobre la rebaja en la calificación de HR Ratings?

En respuesta, la Secretaría de Hacienda destacó que en 2025, México realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1990, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad macroeconómica.

La dependencia dirigida por Édgar Amador sostuvo que la consolidación fiscal debe evaluarse por su trayectoria de mediano plazo y no solo por los resultados de un ejercicio.

La Secretaría de Hacienda también señaló que la calificadora reconoció los avances para fortalecer la recaudación tributaria y reducir el déficit respecto de los niveles de 2024, así como la recuperación de la actividad económica, apoyada por las exportaciones.

Sin embargo, HR Ratings advirtió que el costo financiero de la deuda ejerce presiones adicionales sobre las finanzas públicas, al superar incluso el monto destinado a las participaciones federales para estados y municipios.

La calificadora consideró que un crecimiento económico superior a 2.5 por ciento anual contribuiría a aliviar las presiones fiscales y a compensar el gasto en transferencias, subsidios, servicios personales y otros rubros corrientes.

Al respecto, Haciena afirmó que el Paquete Económico 2027 incorpora medidas para incrementar la recaudación y modernizar las aduanas, con el objetivo de ampliar permanentemente la base tributaria y elevar la calidad del gasto público.

En sus nuevas estimaciones, HR Ratings proyectó que la deuda pública, medida a través del Saldo Histórico de los RFSP, alcanzará 54.5 por ciento del PIB al cierre de 2026, cifra superior en 0.5 puntos porcentuales a la prevista por Hacienda y en 0.8 puntos a su estimación anterior.

La tendencia ascendente continuaría durante los siguientes años, hasta llegar a 61.2 por ciento del PIB en 2030 y 65.6 por ciento en 2033, de acuerdo con las proyecciones de la agencia.

En contraste, Hacienda subrayó que cerca de 80 por ciento de la deuda del Gobierno Federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce la exposición a choques externos. Añadió que las reservas internacionales, superiores a 256 mil millones de dólares, y el acceso a una Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por 24 mil millones de dólares fortalecen la capacidad de respuesta de México.

El menor dinamismo económico también influyó en la decisión de HR Ratings. La agencia prevé que el PIB de México crecerá 1.3 por ciento en 2026, por debajo de la estimación puntual de Hacienda de 1.5 por ciento. Para el largo plazo, redujo su pronóstico de crecimiento promedio anual de 1.85 a 1.50 por ciento real.