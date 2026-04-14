Conflicto en Medio Oriente ‘sí pegará’ al precio de los combustibles en México y otros países: Fitch Ratings

Fitch Ratings resaltó que la guerra en Irán, junto con el bloqueo del estrecho de Ormuz, elevaron el precio de la mezcla mexicana por encima de 100 dólares por barril. (Cuartoscuro).

Las entidades federativas podrían verse afectadas por los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los combustibles por el conflicto en Medio Oriente, expuso Fitch Ratings.

En un análisis, resaltó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, junto con el bloqueo del estrecho de Ormuz, elevaron el precio de la mezcla mexicana por encima de 100 dólares por barril, casi el doble de los 54.9 dólares por barril que fueron presupuestados para 2026. Esto activó dicho estímulo fiscal.

Anticipó que los excedentes petroleros serán absorbidos por el costo de los estímulos fiscales, los cuales ascienden a aproximadamente a cinco mil millones semanales, lo que elimina los remanentes que capitalizan el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

“El IEPS a combustibles aporta aproximadamente 13 por ciento de la Recaudación Federal Participable sin estímulos, como ocurrió entre 2015 y 2025, con excepción de 2022. Para 2026, la Secretaría de Hacienda estima una menor recaudación de 15 mil 800 millones de pesos por concepto de IEPS a combustibles. Esta cifra podría subestimar el impacto probable dada la duración incierta del conflicto y la trayectoria ascendente de los subsidios”, aseveró.

Guerra en Ucrania no ‘pegó’ a los energéticos

Fitch recordó que el conflicto Rusia-Ucrania de 2022 elevó los precios energéticos y el costo por estímulos fiscales ascendió a 387 mil 500 millones de pesos, lo que fue neutralizado por los 394 mil 100 millones de pesos de excedentes petroleros del sector público; sin embargo, actualmente “las condiciones macroeconómicas de 2026 son significativamente más débiles” que hace cuatro años.

Para 2026, Fitch estimó un incremento económico de 1.7 por ciento, pero podría reducirse a 1.0 por ciento en un escenario adverso. Asimismo, enfatizó que el componente petrolero de la Recaudación Federal Participable se redujo de 44 por ciento en 2008 a 4.0 por ciento en 2025, lo que limita la capacidad de estos ingresos para compensar caídas en la recaudación tributaria.

Presiones inflacionarias transitorias

Por otro lado, la agencia estimó que las presiones inflacionarias serán transitorias derivadas del encarecimiento energético, que mantendrá la inflación por encima de 4.0 por ciento, las cuales comprimirían los márgenes operativos si no se controla el gasto público.

Si bien Fitch contempló que la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) se ubique en 6.50 por ciento al cierre de 2026 y ello sea un mitigante para la sostenibilidad de la deuda de los estados, un conflicto prolongado que impulse el precio del crudo por encima de 120 dólares por barril generaría implicaciones crediticias negativas mayores para las entidades federativas.