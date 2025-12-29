Barcos FPSO buscan ‘sacar a flote’ producción de petróleo en México

La naviera mexicana Lakam Ha y la Universidad Marítima y Portuaria de México (UMPM) establecieron un convenio de colaboración académica para que egresados de los programas educativos de Piloto Naval y Maquinista Naval realicen sus prácticas profesionales a bordo de buques de la empresa, especialmente en barcos FPSO, unidades especializadas en producción, almacenamiento y descarga de petróleo y gas en aguas profundas.

La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones centrales de la UMPM, donde el Capitán Mauricio Cruz Reyes, Director de la universidad, aseguró que los barcos tipo FPSO representan el futuro de la extracción de petróleo y gas en México, especialmente a partir de 2026, cuando se espera la entrada en acción del Lakam Ha en el Golfo de México.

Formarán mejores pilotos navales

Señaló que los estudiantes mexicanos que participen en el programa serán capaces de aprender las mejores prácticas internacionales y conformarán la primera generación en México especializada en la operación de FPSO.

Los egresados de la Universidad Marítima y Portuaria de México podrán realizar sus prácticas en buques de la naviera Lakam Ha

Por su parte, Jinsuke Oshino Ortiz, representante de Lakam Ha FPSO, destacó que el acuerdo tiene como objetivo central generar un beneficio directo para el país. “Es un beneficio para México: ese es el objetivo que nos guía”, expresó al agradecer a la universidad la confianza para concretar una relación de largo plazo orientada a la transferencia de conocimiento y tecnología, con la meta de que este tipo de embarcaciones puedan ser operadas en el futuro por personal mexicano.

Barcos FPSO tomarían el mando de la producción petrolera

El convenio se concreta en un momento decisivo para México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente la importancia estratégica del Golfo de México en el futuro de la industria petrolera nacional, particularmente en el desarrollo de proyectos en aguas profundas, donde los FPSO se perfilan como una pieza estratégica del modelo productivo.

En 2026 se proyecta que el FPSO Lakam Ha será el segundo buque de este tipo en el país, aportando la más avanzada tecnología en su tipo a nivel mundial. La embarcación mide 241 metros de largo y 40 metros de ancho, una dimensión comparable a dos campos de fútbol colocados en línea, lo que da cuenta de su capacidad operativa y de almacenamiento.

A diferencia de una plataforma petrolera fija, un FPSO puede instalarse y comenzar operaciones en aproximadamente 45 días. El Lakam Ha está diseñado para procesar hasta 60 mil barriles de petróleo por día, además de almacenarlos a bordo y transportarlos, lo que lo convierte en una alternativa más eficiente y flexible para la producción petrolera en aguas profundas.

En la firma del convenio también estuvo presente el Capitán Héctor Alejandro Pineda, Subdirector de Desarrollo Académico de la UMPM, quien acompañó este acuerdo que busca fortalecer la formación de talento mexicano en un sector estratégico para el país y marca un punto de inflexión en la formación marítima universitaria.

Completar la formación de los egresados en barcos de producción petrolera, algo que no era posible en otro tipo de embarcaciones, como las de recreo, situaría a México en línea con otros países, como Brasil, que han triplicado su producción gracias al uso de los barcos FPSO.