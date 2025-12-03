Liliana Reyes Castrejón es nombrada como nueva directora general del Fondo de Fondos

Liliana Reyes Castrejón, quien fungía como directora general de Amexcap, fue nombrada hoy como nueva directora general del Fondo de Fondos, integrado por las instituciones de la banca de desarrollo (Nacional Financiera, Bancomext, Banobras y Focir) para movilizar capital privado a sectores prioritarios enfocados en los objetivos del Plan México, como energías limpias, electromovilidad, innovación tecnológica, aeroespacial, semiconductores, manufactura avanzada y el fortalecimiento de cadenas de suministro.

Así, Liliana Reyes Castrejón es la primera mujer en estar al frente de dicho Fondo en 20 años.

Se trata de un vehículo financiero que ha levantado alrededor de 1,150 millones de dólares con inversionistas independientes.

El Fondo ha apoyado, a través de diversos proyectos, a 1,460 empresas a nivel nacional, en proyectos que han generado más de 800 mil empleos.

La misión de la nueva titular del Fondo de Fondos será movilizar el capital privado hacia sectores estratégicos, conforme el Plan México.