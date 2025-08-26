¿Más feliz que el año pasado? Nivel de satisfacción con la vida sube en junio de 2025: Inegi

Mexicanos muestran un nivel más alto de satisfacción y felicidad en junio de 2025, en comparación con el año pasado.

La satisfacción de los mexicanos con la vida en general mostró un promedio de 8.6 en junio, una cifra alta dentro de una escala de 0 a 10 puntos, y siendo un nivel mayor al registrado en julio de 2024 que fue de 8.3, conforme la información del INEGI.

De acuerdo con los Indicadores De Bienestar Autoreportado De La Población Urbana, 6 de los 18 criterios se encontraron por encima del promedio general.

Dentro de los rubros más altos en calificación, es decir donde mayor satisfacción encontraron los encuestados fueron, la libertad para decidir sobre su vida con 9.1 puntos, la vivienda con 8.9 puntos, las relaciones familiares con 8.8 puntos y la actividad principal que realizan 8.8 unidades.

Sobre los dominios, el mayor rubro que mostró insatisfacción fue el renglón de seguridad ciudadana con el 23.1 por ciento, y en contraparte, el concepto con la más alta satisfacción fue el nivel de vida con el 51 por ciento.

Por otro lado, sobre el sentido de propósito, autonomía, fortaleza y realización personal, los resultados de la encuesta manifestaron que el mayor promedio, dentro de una escala de 0-10, fue ser una persona afortunada con una puntuación del 9.4, seguido de esta, ser libre para decidir su propia vida con 9.3 y, el que me vaya bien o mal depende de mí, 9.2 puntos.

En contraparte, el rubro con la menor calificación promedio fue, “cuando algo me hace sentir mal me cuesta volver a la normalidad” con 5.0