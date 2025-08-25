¿No puedes ingresar a la app? Banamex tiene fallas en pleno lunes 25 de agosto

¿No puedes entrar a la app? Banamex, antes Citibanamex, reporta fallas en su aplicación en pleno lunes 25 de agosto. Este problema ha causado inconvenientes a miles de usuarios que dependen de los servicios digitales del banco para realizar transacciones diarias.

De acuerdo con Downdetector, el 75 por ciento tiene problemas en la banca móvil de Banamex, el 14 por ciento para iniciar sesión y el 11 por ciento en la banca en línea.

Este 25 de agosto, Banamex enfrenta una interrupción de casi 12 horas en sus servicios bancarios. La falla comenzó alrededor de las 20 horas de la noche del domingo 24 de agosto, de acuerdo con usuarios de redes sociales.

“Está así desde las 8 de la noche, no hay cajeros no hay app y las sucursales me imagino que ahorita han de estar llenas, y con que nos digan ‘entra a la página y llena tus comentarios’ nos dará dinero o pagaremos nuestras cosas. busquemos alternativas se ve que va para largo”, se quejó una usuaria.

Este hecho ha afectado a la aplicación móvil, la plataforma en línea, la banca empresarial y los cajeros automáticos, ya que algunos clientes aseguran que los cajeros no están disponibles.

Usuarios reportaron dificultades para realizar transferencias, consultas y otras operaciones esenciales, lo que generó inconvenientes tanto para particulares como para comercios.

¿Qué hacer si la app de Banamex no está disponible?

Cuando la app Banamex presenta fallas, es importante saber qué alternativas tienes a tu disposición. Aquí te presentamos algunas acciones que puedes tomar:

Intenta ingresar más tarde: A veces, el problema puede resolverse en poco tiempo.

A veces, el problema puede resolverse en poco tiempo. Utiliza BancaNet: Si la aplicación no funciona, puedes acceder a tus cuentas a través de la plataforma web.

Si la aplicación no funciona, puedes acceder a tus cuentas a través de la plataforma web. Ubica el cajero automático más cercano a tu domicilio: Si necesitas realizar un retiro o consulta, esta opción puede ser útil.

Si necesitas realizar un retiro o consulta, esta opción puede ser útil. Acude a tu sucursal más cercana en horario de servicio: Si ninguna de las opciones anteriores funciona, puedes visitar una sucursal para obtener asistencia.

Cuando el servicio bancario en general no está disponible, es importante mantener la calma. Banamex ha indicado que no es necesario reportar esta situación, ya que trabajan para resolverla lo más pronto posible.

Cuando el servicio se restablezca, el banco informará a sus usuarios a través de canales digitales y telefónicos, así como en sus sucursales. Además, Banamex lamenta los inconvenientes que esta situación pueda causar.