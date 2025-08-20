Nombran a Armando Herrera como CEO de Nu México

A partir del próximo 2 de septiembre, Armando Herrera asumirá el cargo de CEO en NU México, en sustitución de Iván Canales, quien seguirá en el equipo de la financiera tecnológica de origen brasileño, de acuerdo con un comunicado emitido por la empresa.

Este movimiento forma parte de la transición fluida bajo el liderazgo de Guilherme Lago, presidente del Consejo de Nu México, quien a su vez mencionó que su compromiso a largo plazo con el país se mantiene firme.

“La probada experiencia de Armando en el mercado mexicano de servicios financieros, combinada con su habilidad para escalar negocios y ofrecer soluciones innovadoras, será un activo significativo en este momento para la empresa”, resaltó.

Por su parte, Armando Herrera sostuvo que “siempre he creído en el poder de empoderar a las personas y a los negocios con soluciones financieras accesibles, asequibles y convenientes que les ayuden a crecer y prosperar”. Por ello, afirmó que comparte la misma visión que Nubank.

En este sentido, Lago enfatizó que han aumentado su base de clientes en un 60 por ciento durante el último año y también recibieron la aprobación de una licencia bancaria. En todo este proceso, subrayó que Iván Canales “jugó un papel fundamental para lograrlo en los últimos años”.

Antes de unirse a Nu, Herrera se desempeñó como gerente general de productos financieros en Konfío, Fintech que ofrece soluciones digitales para pequeñas y medianas empresas en el país, donde fue responsable de la estrategia, propuesta de valor, canal de distribución y la rentabilidad general del negocio.

Con más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros, también trabajó como vicepresidente y gerente general para diferentes áreas en American Express en México. Es ingeniero en Ciencias, Informática y Economía por el MIT y tiene una maestría en Administración de Empresas por el IPADE.

Nu ha atendido financieramente a 12 millones de personas en todo el país, el 13 por ciento de la población adulta y cubre el 98 por ciento de los municipios de México, incluidas las áreas rurales designadas como prioritarias por el Gobierno Federal.

La empresa también ha podido proporcionar a casi la mitad de sus clientes su primera tarjeta de crédito. “Nubank ha invertido más de 1.4 mil millones de dólares en México, fortaleciendo su presencia y expandiendo el mercado con una cartera de productos que ofrece valor real a sus clientes e impulsa la inclusión financiera”, concluyó.