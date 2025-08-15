¿No cae tu transferencia? Fallan apps de BBVA, Santander y otros bancos en quincena

Downdetector reportó fallas en las apps de bancos y en SPEI, el sistema de transferencias electrónicas.

Ya es viernes de quincena y algunas aplicaciones bancarias presentan fallas, de acuerdo con los reportes al momento en Downdetector.

Aunque los reportes de fallas comenzaron al mediodía, hacia las 15:00 horas se alcanzó un pico de quejas de usuarios de la app de BBVA, según Downdetector. En redes sociales, algunos usuarios expusieron que sus transferencias no se reflejaban después de varios minutos de espera.

Asimismo, hay reportes en general de fallas en Banco Azteca, Santander, Banamex, HSBC, Un Bank, Mercado Libre y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), mediante el cual se realizan transferencias electrónicas.

La cuenta oficial de BBVA México en X (antes Twitter) se encuentra apoyando a clientes desde esa red social, mientras que ha explicado que las operaciones de transferencias pueden verse reflejadas en minutos o hasta en un lapso de 48 horas.

En Downdetector, usuarios han reportado fallas en Nu Bank, BBVA, Santander y SPEI. (Downdetector)

Lo mismo ha ocurrido con bancos como Nu y HSBC, que han respondido a sus usuarios en X para recordarles que las transferencias de SPEI pueden tardar algunas horas y pidieron paciencia.

La caída en el sistema de transferencias electrónicas de SPEI ocurre este viernes 15 de agosto, cuando trabajadoras y trabajadores reciben sus pagos quincenales.

Bancos como HSBC recuerdan a sus usuarios que las transferencias de SPEI pueden tardar algunas horas. (X: @HSBC_MX)

Las fallas de transferencias en SPEI suelen ocurrir en días en que se realizan muchos movimientos, como este viernes que es día de pago de quincena. En febrero pasado Banamex, BBVA México y otros bancos reportaron también fallas en sus sistemas.

¿Cómo rastrear una transferencia bancaria?

Si realizaste una transferencia bancaria electrónica y todavía no la ves reflejada, no te apures. Hay maneras de saber si ya se realizó el movimiento.

El Banco de México (Banxico) cuenta con un mecanismo para que puedas revisarlo y en todo momento sepas qué pasa con tus transferencias digitales.

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) tiene como objetivo facilitar el envío y recepción de dinero en tiempo real.

Si quieres rastrear una transferencia, esta es la manera: en el sitio web de Banxico se encuentra el módulo de información del SPEI.

Puedes verificar el estado de una transferencia con esta información a la mano: fecha de operación, número de referencia o clave de rastreo, nombres del banco emisor y del receptor del pago, CLABE de la cuenta beneficiaria y el monto de la operación.

El Banxico te indicará el estatus de tu transferencia.