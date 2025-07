Trump no perdona a nadie: Planea imponer arancel generalizado de 10% a países pequeños

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que planea imponer a un conjunto de pequeños países, que no precisó, un arancel generalizado que rondará el 10 por ciento.

“Vamos a publicar una carta pronto hablando de muchos países que son mucho más pequeños. No va a haber cartas de por sí. Puede que haya una carta individual. Va a ir muy rápido y el número también será menor”, indicó a su llegada a la base militar de Andrews tras haber participado en Pensilvania en una conferencia sobre energía e inteligencia artificial.

Trump notifica con cartas sus aranceles

La tregua comercial de 90 días que concedió el pasado 9 de abril a sus socios para negociar en ese tiempo nuevos gravámenes expiraba el 9 de julio, pero ese día el líder republicano amplió el plazo hasta el 1 de agosto.

No obstante, desde entonces ha empezado a mandar cartas a países con los que todavía no ha llegado a un acuerdo, advirtiéndoles de que si no abren su mercado y eliminan aranceles y barreras arancelarias les impondrá aranceles fijados de manera unilateral.

Es el caso de la Unión Europea y México, a los que ha amenazado con gravámenes del 30 por ciento, y también el de Brasil (50 por ciento), Japón o Corea del Sur (25 por ciento), entre otros.

¿A qué países podría sancionar Trump con aranceles?

El grupo de nuevos países mencionado, según Trump, incluye a naciones pequeñas con las que Estados Unidos no tiene mucho volumen de negocio, pero que en cualquier caso es “significativo”.

El líder republicano se mostró además satisfecho de los aranceles ya decididos y que entrarán en vigor en agosto:

“Estoy muy contento con los acuerdos tal como están. Son muy acertados. Son acuerdos muy sencillos. Se trata del porcentaje que sea y lo basamos en muchos factores, incluyendo el déficit y otros. Creo que es una forma mucho más rápida”, concluyó.