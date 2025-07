‘Nada de coyotes’: Sheinbaum llama a proveedores de Pemex a cobrar adeudos directo con la petrolera

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los proveedores de Pemex que se les adeuda no asistir con intermediarios 'coyotes'. (Fotoarte: El Financiero)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los empresarios a quienes Petróleos Mexicanos (Pemex) adeuda servicios que no recurran a ‘coyotes’ para intentar acelerar los pagos.

Sheinbaum insistió en que el trato debe ser directo entre la petrolera y las empresas, ya que ningún intermediario puede garantizar la agilización del pago ni “adelantarlos” en la lista de proveedores a quienes se les debe pagar.

“Por favor, a todos aquellos (a quienes se les debe), no caigan en manos de coyotes. Hay muchos ‘coyotes’. Si Pemex les debe recursos, la relación debe ser directa. No tienen por qué usar un intermediario que les va a cobrar una parte y que no tiene ninguna capacidad para acelerar el pago ni resolver nada. La relación es directa, de Pemex a los proveedores, y el tema se está resolviendo”, declaró la presidenta.

Informó que, por el momento, se está dando prioridad al pago de deudas con pequeñas empresas, pero que eventualmente se cubrirá la deuda de manera íntegra.

¿Hay corrupción en Pemex por el pago de adeudos?

Ante una pregunta expresa sobre la denuncia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respecto a supuestos actos de corrupción y presiones para liberar pagos, la mandataria reiteró el llamado a los empresarios para que no se acerquen a ‘coyotes’.

Afirmó que no se van a permitir actos de corrupción ni en Pemex ni por parte de intermediarios en el proceso de pago.

Además, invitó a Coparmex a presentar la denuncia correspondiente para que se realice una investigación y se actúe en consecuencia.

“¡Que no se acerquen a ‘coyotes’, cero corrupción! Nada de ‘coyotes’ para cobrar una deuda en Pemex. Denuncien, con todo gusto, donde exista corrupción vamos a actuar. Muchos terceros engañan a los proveedores: ‘Si vas conmigo, yo te cobro el 10 por ciento de lo que te deben, y te subo en la lista de pagos para que te liquiden pronto’”, acusó la presidenta.

¿Cuál es la denuncia que hace Coparmex?

El jueves 10 de julio, Coparmex denunció que algunos proveedores fueron víctimas de presiones y posibles actos de corrupción por parte de Pemex para liberar pagos adeudados, sin ofrecer demasiados detalles sobre cómo operan estos actos indebidos.

La Confederación aseguró que la deuda de Pemex con sus proveedores se acerca a los 400 mil millones de pesos, y que solo se han pagado 147 mil millones en lo que va del año.

La Coparmex afirmó que la falta de pagos pone en riesgo la operatividad de pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que enfrentan una severa crisis financiera derivada del incumplimiento.

“La viabilidad financiera de Pemex no puede construirse sobre el colapso de sus proveedores. Cada factura pendiente pone en riesgo el sustento de miles de familias mexicanas”, expresó el organismo.