Empresarios jóvenes de Coparmex CDMX refuerzan lazos con EU

La Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Ciudad de México, liderada por Marco Galicia, llevó a cabo su sesión mensual de junio en la Barra Nacional de Abogados, en un evento realizado en conjunto con la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Luis de Ovando Mantilla. La jornada se centró en el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la importancia de mantener una sociedad comercial sólida y el impulso de la innovación en los negocios.

Uno de los principales temas tratados fue el comercio estratégico entre México y Estados Unidos, abordado por Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico. Se discutió la relevancia de los lazos comerciales entre ambos países, que no solo son esenciales para el crecimiento económico mutuo, sino que también representan una oportunidad para posicionar a México como un socio clave en el contexto global. Durante la conferencia, se subrayó que la colaboración y el entendimiento en las relaciones comerciales son fundamentales para maximizar los beneficios mutuos y mantener una alianza productiva a largo plazo.

A su vez, José Lebeña, director para LATAM, habló sobre la importancia de la comunicación estratégica en los negocios. Durante su ponencia, se discutió cómo los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la percepción pública y la construcción de la imagen corporativa. Lebeña destacó que, en un mundo cada vez más conectado, las empresas deben ser capaces de manejar su narrativa de manera efectiva para generar confianza y posicionarse como líderes dentro de su sector.

Un tema clave abordado durante la sesión fue la responsabilidad social empresarial, con la participación de Andrea Selmen, cofundadora de H Group. Selmen compartió su inspiradora historia personal y destacó la importancia de crear modelos de negocio que no solo busquen la rentabilidad económica, sino que también generen un impacto positivo en la sociedad. Se resaltó que la sostenibilidad y la responsabilidad social son ahora elementos esenciales para cualquier empresa que quiera perdurar en el tiempo y ser considerada como un referente dentro de su comunidad.

El evento también contó con la participación de importantes miembros de Coparmex CDMX, como Leticia Rodríguez, vicepresidenta de Estado de Derecho; Edmundo Enciso, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Nearshoring; y Arturo Chávez, presidente de la Comisión de Educación.

Finalmente, y como parte de la jornada, algunos miembros de este capítulo presentaron su emprendimiento Projectype, un proyecto que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a las Pymes a competir con las grandes empresas, ofreciendo soluciones de consultoría estratégica que optimizan la operatividad de los negocios y mejoran su competitividad en el mercado.