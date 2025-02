Los 13 ministros de Canadá viajaron a Washington: ‘Trump nos necesita para cumplir sus promesas’

Los líderes de las provincias y territorios de Canadá llevaron su caso contra los aranceles a Washington el miércoles, intentando enviar el mensaje de que pueden ayudar a la nueva administración a impulsar el crecimiento económico y competir con China.

Por primera vez, los 13 primeros ministros del país se encontraban juntos en Washington, haciendo lobby ante los legisladores republicanos contra los impuestos a las importaciones propuestos por el presidente Donald Trump.

“Hubo algunos momentos muy francos en la mesa, y nos instaron a tomar al presidente en su palabra, así que ciertamente lo haremos”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, a los periodistas poco después de una reunión en la Casa Blanca el miércoles.

Los invitados de Trump mencionaron preocupaciones sobre la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas, junto con “asegurarse de que Estados Unidos sea respetado y no se aprovechen de él en términos de comercio y relaciones en todo el mundo”, dijo Eby.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo en una rueda de prensa regular el jueves en Beijing que “las relaciones entre los estados no deben estar dirigidas a ningún tercero y deben facilitar buenas relaciones entre todos los países”.

No todos los primeros ministros llegaron a la reunión de la tarde con James Blair, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, y Sergio Gor, quien dirige la oficina de personal presidencial.

Por separado, el Ministro de Finanzas de Canadá, Dominic LeBlanc, tuvo lo que describió como una reunión “muy constructiva” con Howard Lutnick, el elegido de Trump aún no confirmado para secretario de Comercio, sobre la lucha contra el tráfico de fentanilo y la política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, ofreció pocos detalles.

‘La cosa más loca’

Antes de la reunión, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que cree que hay una oposición significativa en Estados Unidos a las propuestas de Trump, que incluyen aranceles del 25 por ciento sobre la mayoría de lo que Estados Unidos compra de Canadá y México. Pero pocos desafiarán al presidente abiertamente.

“En los últimos meses, he hablado y me he reunido con senadores, congresistas, gobernadores de todas las regiones de Estados Unidos y de ambos lados del espectro político, y les diré lo que dicen —no lo dirán públicamente— dicen ‘Esto es lo más loco que he oído’”, dijo Ford en un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos el martes.

Ministros de Canadá se oponen a amenaza de aranceles de Trump

Los primeros ministros en Canadá son equivalentes a los gobernadores de los estados en Estados Unidos. Cubre un amplio espectro político y gobiernan economías muy diferentes, desde el remoto Ártico hasta los bulliciosos corredores comerciales del sur de Ontario. Pero todos se oponen a la amenaza de Trump de imponer aranceles que interrumpirían las cadenas de suministro en la economía integrada de América del Norte.

Su viaje ocurre en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. El primer ministro Justin Trudeau está entrando en sus últimas semanas en el cargo, mientras gran parte del país se indigna por el deseo declarado de Trump de usar la “fuerza económica” para convertir a Canadá en un estado de Estados Unidos.

La partida inminente de Trudeau ha abierto un papel más importante en las discusiones comerciales para políticos como Eby, quien ganó las elecciones provinciales en octubre, y Ford, que actualmente está en campaña para un tercer mandato.

En una entrevista con Bloomberg, Eby dijo que si tuviera la oportunidad de hablar con Trump, agradecería sus intervenciones sobre el fentanilo, “un tema serio” en su provincia de Columbia Británica.

Añadió: “Aprovecharía la oportunidad para señalar cuán esencial es una buena relación entre Estados Unidos y Canadá para mantener bajos los precios para los estadounidenses. Y entiendo que esa fue una de las piezas clave de su compromiso de campaña”.

Trump ha vinculado los aranceles con la seguridad fronteriza y su orden ejecutiva se quejó del papel de Canadá en el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que menos del 1 por ciento de la droga mortal confiscada por los agentes de Estados Unidos en sus fronteras proviene de Canadá.

Hasta ahora, los políticos canadienses han tenido éxito limitado para disuadir a Trump de su camino, a pesar de numerosas visitas. (Stefani Reynolds/Photographer: Stefani Reynolds/B)

Cadenas de suministro

Ford, de Ontario, delineó su enfoque preferido en un discurso anterior, un plan que él denomina “Fortaleza Am-Can”, que alinearía de cerca a Canadá con Estados Unidos en seguridad nacional y recursos, restringiría la inversión china y equipararía los aranceles de Estados Unidos sobre los productos chinos.

Canadá ya aplica aranceles sobre algunos artículos fabricados en China, como vehículos eléctricos, que son similares a los impuestos de Estados Unidos.

Ford dijo a la Cámara de Comercio de Estados Unidos que está de acuerdo con los legisladores estadounidenses en que China “está secuestrando las cadenas de suministro globales”, agregando que “Estados Unidos ya ha tenido suficiente.

Los trabajadores estadounidenses ya han tenido suficiente. Y yo ya he tenido suficiente.”

“No he conocido a un solo CEO —y he hablado con innumerables CEOs— que diga ‘Vayamos contra Canadá’”, dijo Ford.

Otros primeros ministros como Eby dijeron que estaban más interesados en diversificar sus relaciones económicas a la luz de lo que ha estado haciendo la administración Trump.

“Para Columbia Británica, lo último que estamos considerando es una mayor integración económica con Estados Unidos en este momento. Y eso es debido a la amenaza de los aranceles”, dijo.

Hasta ahora, los políticos canadienses han tenido éxito limitado para disuadir a Trump de su camino, a pesar de numerosas visitas.

Trudeau voló a Mar-a-Lago para reunirse con Trump, Lutnick y otros a finales de noviembre, días después de que Trump emitiera su primera amenaza específica de aranceles del 25 por ciento contra Canadá.

La líder conservadora de Alberta, rica en petróleo, Danielle Smith, fue al club de Trump en Florida en enero, luego a Washington para el día de la inauguración. Y en diciembre, el primer ministro del Yukón, Ranj Pillai, visitó Carolina del Norte para hacer lobby con el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., durante un viaje de caza.

Trump impone aranceles a Canadá

Trump firmó una orden ejecutiva el 1 de febrero para imponer aranceles del 25 por ciento sobre la mayoría de lo que Canadá vende a Estados Unidos, con impuestos del 10 por ciento sobre el petróleo y otros productos relacionados con la energía. Canadá anunció represalias el mismo día, que incluyeron contrarrestar con aranceles del 25 por ciento sobre muchos artículos fabricados en Estados Unidos.

Canadá prometió más agentes fronterizos, equipos e inversiones en inteligencia para abordar las quejas de seguridad de Estados Unidos, y ambas partes acordaron esperar un mes. Pero solo una semana después de esa tregua, Trump firmó otra orden imponiendo aranceles del 25 por ciento, sobre todo el acero y aluminio importado, gran parte del cual proviene de Canadá.