Xóchitl Gálvez propone ‘cacería’ en Pemex y CRE

Xóchitl Gálvez, coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, señaló ante especialistas del sector energético que ha ‘repensado’ en modificar las estrategias de negocios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como limpiar de corrupción a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La Senadora explicó que PEMEX necesita apostar por la petroquímica. “PEMEX tiene que entrar a otras fuentes, como la geotermia, también tiene gente valiosa que podría desarrollar el hidrógeno blanco”, dijo durante su participación en el XIII Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.

Por lo tanto, Xóchitl Gálvez consideró que PEMEX ya no debería llamarse así, sino Energías Mexicanas, ya que no debe enfocar todos sus esfuerzos en el petróleo, sino en otras fuentes de energía que le brinden una mayor rentabilidad a la empresa.

“Lo que más me preocupa es que la empresa cumpla con sus pagos, no manchen, le debe a medio mundo”, afirmó Gálvez.

También consideró que es necesario ‘repensar’ el tema del fracking, ya que la suspensión de esta actividad durante la actual administración se debió a temas ideológicos.

“El presidente López Obrador no quería fracking para el gas, pero lo usamos todos los días para sacar petróleo, él piensa, no hago fracking pero me echo a la selva Maya”, apuntó.

Respecto a la CFE, la coordinadora del Frente Amplio señaló que lo primero que haría sería poner un director inteligente, “No soy fan de Bartlett”, expresó.

Denunció que esta será la primera administración que no inaugurará una planta de generación.

“Se asignaron cinco plantas que no sabemos a qué precio a quién, hay muchas interrogantes, pero seguro alguien hizo buenos negocios”, resaltó.

Consideró que el gran problema de la CFE durante este sexenio fue su obsesión por generar energía eléctrica cara y no apostar por la competitividad de las energías limpias. Lo que se ha traducido en que la empresa registre pérdidas por más de 90 mil millones de pesos.

“Las tarifas eléctricas deberían estar 20 por ciento más bajas si la reforma energética hubiera seguido”, recordó.

También aprovechó el encuentro con especialistas para denunciar que la CRE es un órgano corrupto.

“Escucho las quejas de los empresarios para conseguir un permiso, está atorada la CRE, por ejemplo, no debería brincarse el orden de prelación y lo hacen con mucha facilidad, además de que los comisionados los mandó el presidente para obedecer y aceptar instrucciones, se volvió un organismo corrupto”, afirmó.

México podría atraer más ‘nearshoring’

La aspirante a la candidatura presidencial también alertó que México podría recibir muchísimo más nearshoring, y que incluso, muchos países ya se están yendo a otros países, como Vietnam.

“Para mí la clave del crecimiento económico de México es tener certeza jurídica, seguido de energía limpia, barata y confiable, así como infraestructura y capital humano, es indispensable para atraer inversiones por relocalización”, subrayó Xóchitl Gálvez.